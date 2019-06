Tritte gegen den Kopf

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen in Huchting

In Huchting hat es am Samstag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gegeben. Wie die Polizei Bremen mitteilt, soll es in deren Verlauf unter anderem zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein.