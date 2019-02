In der City und auf Hochzeit in Hemelingen

Schlägereien in Bremen: Gruppen gehen mit Backsteinen und Reizgas aufeinander los

Die einen gingen mit Holzlatten und Backsteinen in der Bremer Innenstadt aufeinander los, die anderen mit Reizgas und Schlagring auf einer Hochzeit in Hemelingen. Die Polizei musste am Abend zweimal einschreiten.