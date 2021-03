Bei den jüngsten Drogenrazzien fand die Polizei auch Waffen. (Ralf Michel)

Sieben Razzien gab es seit September 2020 in Bremen, die letzte wie berichtet am Donnerstagmorgen. Am Freitag präsentierte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Ergebnisse der Durchsuchungen im Kampf gegen Clankriminalität, Drogenhandel und Geldwäsche: 20 vollstreckte U-Haftbefehle, wobei den Ermittlern nach eigenen Aussagen mindestens sechs führende Köpfe der Organisierten Kriminalität ins Netz gingen, dazu 13 Kilo Drogen, eine halbe Million Euro Bargeld, mehr als 60 beschlagnahmte Autos und zehn Immobilien, die mit Hypotheken der Strafermittlungsbehörden belegt wurden.

Fader Beigeschmack in dieser Erfolgsbilanz: Die Sicherheitsbehörden stießen bei ihren Ermittlungen auf zwei Täter in eigenen Reihen. Ein 36-jähriger Polizist und eine 40-jährige Polizistin aus dem Landeskriminalamt sollen in die kriminellen Machenschaften verwickelt sein. Gegen beide wurden Strafverfahren in Gang gesetzt, beide mussten Dienstmarke und Waffe abgeben und wurden suspendiert.