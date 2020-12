Auch in Bremen sind sogenannte falsche Polizisten immer wieder aktiv (Symbolbild). (Friso Gentsch/dpa)

Der Polizei München ist in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft und der Polizei in Izmir ein Schlag gegen führende Köpfe der Betrugsmasche „falsche Polizisten“ gelungen. Laut türkischen Medien gab es 31 Festnahmen, es wurden Millionenwerte sichergestellt. Die Federführung auf deutscher Seite liegt bei einer Arbeitsgruppe des Kriminalfachdezernates 3 in München. Am Rande beteiligt bei diesem Coup war aber auch Bremen – im Guten, wie im Bösen.

Seit Jahren überziehen kriminelle Organisationen vom Ausland aus Deutschland mit Telefonaten, in deren Fokus meist ältere Menschen stehen. Es melden sich angebliche Polizisten, die die Senioren mit kunstvoll ausgeschmückten Geschichten vor einem angeblich unmittelbar bevorstehenden Einbruch warnen. In einer anderen Variante ist von illegalen Machenschaften eines Mitarbeiters ihrer Bank die Rede. Ziel der Anrufe ist es, die Opfer mit einer Mischung aus Überredungskunst und Drohungen davon zu überzeugen, den falschen Polizisten „zur Sicherheit“ ihr Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen auszuhändigen.

Hinter dieser Masche stecken in der Regel bestens organisierte Betrügerbanden, gegen die die Polizei bislang wenig ausrichten konnte. Und dies obwohl gemeinhin bekannt ist, dass ein Großteil der Betrüger von Callcentern im türkischen Izmir aus arbeitet. Immer wieder wiesen Spuren dieser Masche auch nach Bremen, wo auch mehrfach Täter vor Gericht standen. Doch geschnappt und verurteilt wurden zumeist nur die kleinsten Rädchen im Betrugsgetriebe, die sogenannten Läufer oder Abholer, denen die Opfer die Beute übergeben.

2012 aus Landgericht geflüchtet

Doch diesmal scheint den Ermittlungsbehörden ein deutlich größerer Fang ins Netz gegangen zu sein. Seit 2017 ermittelt eine Sondergruppe der Polizei in München in Zusammenarbeit mit Polizeien mehrerer anderer Bundesländer gegen eine deutschlandweit tätige Betrügergruppe. Der Kopf dieser Organisation ist in Bremen kein Unbekannter: Er gelangte 2012 als damals 23-Jähriger zu Berühmtheit, weil es ihm gelang, aus dem Bremer Landgericht zu flüchten und sich in die Türkei abzusetzen. „Seine Mittäter in Izmir befanden sich in der Vergangenheit allesamt in Deutschland und wurden, teilweise nach schwerwiegenden Straftaten, abgeschoben beziehungsweise sind ebenfalls aus Deutschland geflüchtet“, berichtet die Polizei München. Diese Täter gelten als Erfinder des Straftatenphänomens „falsche Polizeibeamte“.

Die Erfinder der Betrugsmasche

An dieser Stelle kommt die Polizei Bremen ins Spiel. Innerhalb der Ermittlungen der süddeutschen Kollegen habe es auch Stränge nach Bremen gegeben, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. Deshalb habe man die Kollegen mit eigenen Erkenntnissen, Spuren und Ermittlungsergebnisse unterstützt.

Parallel zu den Ermittlungen in Deutschland wurden auch Polizei und Staatsanwaltschaft in Izmir tätig. Hier wurde sowohl über Rechtshilfe als auch über Interpol ein intensiver Informationsaustausch betrieben, der zu einer großen Polizeiaktion in der Türkei geführt hat, berichtet die Polizei in München und zitiert türkische Medien. Demnach wurden 48 Wohnungs- und Geschäfte durchsucht und es hat 31 Festnahmen gegeben. Unter den Festgenommenen sollen sich auch die Führungsköpfe der Organisation befinden. Sichergestellt worden seien 1,5 Millionen Euro, 200.000 US-Dollar Bargeld sowie fünf Kilo Gold, 20 bis 25 Armbanduhren sowie fünf illegale Schusswaffen. Außerdem habe die Staatsanwaltschaft zahlreiche Immobilien, Fahrzeuge und Firmenanteile beschlagnahmt.

Die Ermittlungen in Izmir werden wegen des Bildens einer kriminellen Vereinigung, qualifizierten Betruges, sowie Geldwäsche und anderen Delikten geführt.