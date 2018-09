Am Freitag haben 386 Polizisten Gebäude in Bremen und dem niedersächsischen Umland durchsucht. (Polizei Bremen)

Bei einer Großrazzia hat die Polizei am frühen Freitagmorgen 18 Gebäude in Bremen und dem niedersächsischen Umland durchsucht und vier Männer festgenommen. Zudem wurden große Mengen an Bargeld, Waffen sowie mehrere Luxusfahrzeuge sichergestellt.

Der von der Staatsanwaltschaft seit Anfang des Jahres vorbereite Coup gegen das organisierte Verbrechen richtete sich gegen insgesamt 14 Tatverdächtige. Hauptbeschuldigter ist ein Bremer, dem vorgeworfen wird, Drahtzieher der Betrugsmasche "falscher Polizist" zu sein, mit der seit Jahren bundesweit vor allem ältere Menschen um hohe Geldbeträge und Wertgegenstände betrogen werden. Außerdem werden dem Mann Betrügereien im Zusammenhang mit dem Leasen von Autos vorgeworfen.

Wobei die Bezeichnung "Betrüger" in diesem Zusammenhang in die Irre führe, betont Bremens Leitender Oberstaatsanwalt Janhenning Kuhn. "Betrug ist hier nur das Mittel, um sich in ganz anderen Gefilden zu tummeln – das zeigen schon die aufgefundenen Waffen." Sichergestellt worden seien eine durchgeladene Schusswaffe sowie ein ganzes Lager mit mehreren Langwaffen. "Das weist schon offenkundig darauf, dass es hier um knallharte Clan-Täter geht." Der Hauptbeschuldigte und die drei anderen Festgenommenen gehören laut Staatsanwaltschaft allerdings keinem der in Bremen bekannten Familienclans an, seien an diesen jedoch "sehr nah dran".

Seit Anfang 2018 ermittelt Oberstaatsanwältin Claudia Helberg, Leiterin der Abteilung Organisierte Kriminalität und Vermögensabschöpfung, gemeinsam mit einem Kollegen an diesem Fall. Ursprünglich sei es dabei um einen Hinweis auf den Betreiber eines Callcenters in der Türkei gegangen. Von dort aus werden nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden telefonische Betrügereien in Millionenhöhe zum Nachteil älterer Menschen betrieben. Der Chef dieses Callcenters soll aus Bremen stammen.

Die Polizei beschlagnahmte mehrere teure Autos. (Polizei Bremen)

Im Zuge der monatelangen Ermittlungen sei dann allerdings der am Freitag festgenommene Hauptbeschuldigte in den Fokus der Staatsanwaltschaft geraten. Er solle eng mit dem Hintermann in der Türkei zusammengearbeitet haben, berichtet Helberg. Der Bremer habe sich offenkundig mit derselben Betrugsmasche selbstständig gemacht und von Bremen aus deutschlandweit operiert. Zwischen Juli und August seien vier vollendete Taten und ein Versuch festgestellt worden. In mehreren anderen Fällen sei es zumindest gelungen, die Geldsummen sicherzustellen, um die die Täter ihre Opfer betrogen hatten. In einem Fall habe es sich um Goldbarren im Wert von 120.000 gehandelt, die bei einem Hehler gesichert wurden.

Im zweiten Ermittlungsstrang gegen den Hauptbeschuldigten ging es um Betrügereien im Zusammenhang mit geleasten Fahrzeugen, die plötzlich nicht mehr auffindbar waren und als gestohlen gemeldet wurden, tatsächlich aber verkauft worden seien.

Im Zuge der Razzia wurden am Freitag nicht nur Festnahmen getätigt und Wohnungen gesucht, sondern auch erhebliche Vermögenswerte sichergestellt, darunter 250.000 Euro Bargeld und mehrere hochwertige Pkw. Zudem hat die Staatsanwaltschaft weitere Vermögensarreste in sechsstelliger Höhe veranlasst sowie zehn Immobilien in Bremen gesichert.

2014 habe der Hauptbeschuldigte noch Harz IV bezogen, berichtet Janhenning Kuhn. Jetzt gebe es plötzlich zahlreiche Immobilien, die auf den Namen seiner Frau und einer Firma eingetragen seien.

Als hilfreich beim Einfrieren dieser Vermögenswerte erwies sich für die Staatsanwaltschaft das im vergangenen Jahr reformierte Gesetz zur Vermögensabschöpfung, das seit 1. Juli 2017 in Kraft ist. Das neue Gesetz erleichtert die Beschlagnahmung von Vermögenswerten, wenn der Verdacht besteht, sie könnten auf unrechtmäßige Weise erlangt worden sein, erläutert Claudia Helberg. Voraussetzung dafür sei unter anderem ein großes Missverhältnis zwischen dem Besitz des Verdächtigen und seinen rechtmäßigen Einkünften.

Genau dieser Fall liege jetzt in Bremen vor, so Helberg. Zum einen habe man Geld sichergestellt, bei dem der Verdacht bestehe, dass es aus den genannten Betrügereien stamme, derer der Mann beschuldigt wird. Zum anderen gehe es um mehrere verdächtige Bareinzahlungen im fünfstelligen Bereich, die aber noch keiner konkreten Straftat zuzuordnen seien.