Jan Trautmann vom Metropol-Theater kommt mit einem neuen Format: „Theater trifft Schlager“. (Frank Thomas Koch)

Jan Trautmann hatte da mal wieder eine ganz neue Idee. Wie wäre es, dachte er sich vor einigen Monaten, wenn man einmal Künstlerinnen und Künstler aus fünf Jahrzehnten deutscher Musikgeschichte gemeinsam auf eine besonders schöne Bühne bitten würde? Das Ergebnis des Denkspiels lässt sich am Sonnabend, 22. Dezember, im Bremer Metropol Theater sehen und hören. Der Veranstalter verspricht ein vorweihnachtliches Festkonzert für Generationen. Und wenn es dem werten Publikum gefällt, könnte das Format „Schlager trifft Theater“ von nun an zum Dauerbrenner werden. Denn Ideen und Interessenten für viele weitere Konzertabende hat Jan Trautmann mehr als genug.

Die Gäste des Premierenabends erwartet laut Ankündigung eine vierstündige „Zeitreise von Mendocino bis zum Regenbogen“ mit Stars der Schlagerbranche, die allesamt nicht von gestern sind. Am Anfang der chronologischen Parade steht Michael Holm, der 1969 mit dem Ohrwurm „Mendocino“ seinen ersten großen Charthit landete, und der – inzwischen 75-jährig – immer noch gut im Geschäft ist. Die Ära der 70er-Jahre wird durch Bernhard Brink repräsentiert, der kürzlich für sein „Best of“-Album mit einer Goldenen Schallplatte geehrt wurde, und der nebenher auch noch gefragt ist als Fernseh- und Radiomoderator. Ihm folgt Vicky Leandros als Grande Dame der 1980er, mit mehr als 50 Millionen verkaufter Tonträger eine der erfolgreichsten deutschen Musikerinnen überhaupt. Sängerin Michelle hatte ihre besten Zeiten in den 1990er-Jahren, blieb aber auch danach im Gehör und in den Gazetten. Ihr aktuelles Studioalbum setzte sich fast ein halbes Jahr lang in den Top Ten der deutschen Charts fest. Im Rahmen des RTL-Talentschuppens „Deutschland sucht den Superstar“ machte 2011 Sängerin und Puppenspielerin Anna-Maria Woitschack auf sich aufmerksam. Für den Schlager der Zukunft steht der 22-jährige Schweizer Psychologiestudent Vincent Gross, der über seine selbst gemachten Youtube-Videos bekannt wurde. Headlinerin ist Echo-Preisträgerin Vanessa Mai, eine der angesagtesten deutschsprachigen Sängerinnen der Gegenwart. Ihr Album „Regenbogen“ blieb nach seiner Veröffentlichung 38 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Verkaufscharts. Durch das Showprogramm führt Michael Thurnau, in Norddeutschland wohlbekannt als Radiomoderator und NDR-„Bingo Bär“.

Sie alle freuten sich und seien sehr gespannt auf den Abend im Metropol Theater, sagt Jan Trautmann. Denn einen solch stilvollen Rahmen erlebten auch alte Showhasen nicht jeden Tag. „Uns ging es darum, Schlagermusik in einem niveauvollen Gewand zu präsentieren“, erklärt der Veranstalter, „abseits von Schlagermoves und Partymucke“: Statt in der kühlen Konzerthalle im gehobenen Ambiente eines Theaters wie aus dem Bilderbuch, mit rotem Samt und schwerem Bühnenvorhang, mit einer professionellen Lichtshow „wie bei einem Rockkonzert“, und vor allem mit der unmittelbaren Nähe zum Publikum. Die festliche Stimmung werde sich dabei automatisch einstellen. „Und wenn dann Vicky im Abendkleid mit Pianobegleitung ‚Hallelujah‘ singt“, schwämt Trautmann: „Aber hallo!“.

Vor sechs Jahren gründete der Marketing-Profi seine Agentur „Bremen Events & Concerts“ (Bec) mit dem Spezialgebiet „wir machen nur das, was uns selber gut gefällt“, und überdurchschnittlicher persönlicher Zuwendung zu den Gaststars. So überzeugte Trautmann Stars wie Michael Bolton, Kool and the Gang und Tom Jones, die eigentlich nur auf Promotionreisen unterwegs waren, in Bremen für exklusive Konzerte Halt zu machen.

Für den gemeinsamen Auftritt mit den Bremer Philharmonikern reiste die amerikanische Soul- und Jazzlegende Oleta Adams im September ganz ohne Entourage an – ein völlig branchenunüblicher Vertrauensbeweis, erzählt der 51-Jährige, der seine Stars auch gerne persönlich auf der Bühne ankündigt und sich in den Pausen unter das Publikum mischt. „Wir hören immer wieder, dass sich die Künstler bei uns wirklich willkommen fühlen. Sie wissen: Wir ziehen hier nicht einfach nur irgendeine Show ab.“

Das Metropol Theater – ehemals Musical Theater – ist dabei das Stammhaus der kleinen Bremer Konzertagentur geworden. „Sehr froh“ sei er daher, dass der vom neuen Eigentümer ursprünglich geplante Abriss abgewendet wurde und sich das Theater nun in den guten Händen des neuen Betreibers befinde. „Zu unseren Konzerten kommen Zuschauer aus fast allen Bundesländern und sogar aus dem europäischen Ausland, die oft in Bremen übernachten und einkaufen gehen“, erklärt Trautmann. Daher hätte er „nie verstanden, wenn diese Spielstätte verloren gegangen wäre. In Bremen gibt es nichts Vergleichbares.“

Für seine Agentur ist der attraktive Standort ein wirksames Lockmittel. „Als sich in der Schlagerbranche herumsprach, was wir hier planen, kamen Künstler selbst auf mich zu“, erzählt der Veranstalter. „Wenn die Leute wollen, können wir dieses Format auf Jahre füllen.“



„Schlager trifft Theater – Die musikalische Zeitreise von Mendocino bis zum Regenbogen“ beginnt am Sonnabend, 22. Dezember, 19 Uhr, im Großen Saal des Metropol Theater, Richtweg 7, 28295 Bremen. Restkarten (ab 49,90 Euro) sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, über die Internetseite https://metropol-theater-bremen.de und mit etwas Glück an der Abendkasse. Zum Preis von 189,90 Euro gibt es beste Plätze sowie ein exklusives Meet & Greet mit den Künstlern.