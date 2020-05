Eine Spielzeugschlange hat in Bremerhaven einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach habe am Dienstagmorgen eine Fußgängerin in der Bürgermeister-Schmidt-Straße am Fahrbahnrand eine mutmaßliche Schlange entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert.

Als die Polizei in der Bürgermeister-Schmidt-Straße eingetroffen sei, habe das circa 20 Zentimeter lange, „gefährlich aussehende Reptil regungslos“ und „Auge in Auge mit dem Ordnungshüter“ am Kantstein verharrt, wie es in der Mitteilung heißt. Der Beamte habe sich zunächst mit Spezialhandschuhen geschützt und schließlich „beherzt“ zugegriffen. Aber es stellte sich heraus, dass es sich bei der Schlange lediglich um ein „echt aussehendes Kinderspielzeug“ handelte. Die Polizei teilt mit, dass die unechte Schlange temporär im Revier Geestemünde ein neues Zuhause gefunden habe.