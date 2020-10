Vor allem die geringe Distanz zum Display und die Dauernutzung sind laut Augenärzten schädlich. Die Augen müssten zu viel Naharbeit leisten und würden dabei einseitig belastet, sagt der Bremer Chefarzt Erik Chankiewitz. (Tobias Hase /dpa)

Augen reagieren jeden Tag auf Tausende Reize. In der sogenannten Woche des Sehens, die in diesem Jahr vom 8. bis 15. Oktober stattfindet, machen Augenärzte auf Augenerkrankungen, aber auch auf Risiken im Alltag aufmerksam. „Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man beachten sollte, um die Augen nicht zu überlasten“, sagt Erik Chankiewitz, Chefarzt der Augenklinik am Klinikum Bremen-Mitte, zu den Alltagsrisiken. Ganz besonders haben Mediziner dabei auch Kinder und Jugendliche im Blick. Denn: Laut Studien nimmt in diesen Altersgruppen die Kurzsichtigkeit seit Jahren zu. Ein Grund dafür: zu viel Nahsehen.

„Eine große Rolle spielt seit einigen Jahren die Nutzung von Smartphones und Tablets“, sagt der Bremer Augenarzt. Beim ständigen und lang andauernden Blick aus geringer Distanz auf das Smartphone-Display müssen die Augen zu viel sogenannte Naharbeit leisten. Sie werden einseitig belastet. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen kann das Folgen haben, da sich die Augen in diesem Alter noch mitten in der Entwicklung befinden. Die Naharbeit etwa beim Spielen mit dem Smartphone oder Tablet fördere das Wachstum des Augapfels.

Mehr zum Thema Zwei Stunden am Tag Draußen spielen beugt Kurzsichtigkeit vor Ob man kurzsichtig wird oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab. Ein Tipp zur Vorbeugung ist für ... mehr »

„Bei Kindern hat das negative Auswirkungen auf das Augenlängenwachstum“, sagt Chankiewitz. Wächst der Augapfel zu viel in die Länge, entwickelt sich laut dem Arzt eine irreversible Kurzsichtigkeit. Der Fachbegriff dafür ist Myopie. Bei einem zu langen Augapfel liegt der optische Brennpunkt vor der Netzhaut: Weit entfernte Objekte werden unscharf, nahe gelegene scharf abgebildet.

Tageslicht spielt nach Angaben des Bremer Augenarztes eine entscheidende Rolle, um das Risiko für eine Kurzsichtigkeit bereits im Kindes- und Jugendalter zu reduzieren. „Kinder sollten viel draußen spielen, weil sie dort viel öfter in die Weite schauen. So verhindert man, dass ihre Augen nur einseitig über kurze Distanzen angestrengt werden“, betont Chankiewitz. Aber auch das Tageslicht selbst soll laut dem Chefarzt einen Einfluss haben, dies hätten mehrere Studien gezeigt. Je mehr Tageslicht und Aufenthalt im Freien, desto besser, sagt der Arzt und empfiehlt: „14 Wochenstunden sollten Kinder wenigstens draußen verbringen.“ Die Augäpfel könnten bis zum 30. Lebensjahr wachsen, daher gelte die Empfehlung nicht nur für Kinder und Jugendliche.

Möglichst viel Zeit draußen verbringen

Eltern sollten laut dem Bremer Chefarzt verstärkt darauf achten, dass Kinder nicht zu lange auf die Displays von Smartphone und Tablet blicken und möglichst viel Zeit draußen verbringen – vor allem auch deshalb, weil digitale Endgeräte Bestandteil des Schulunterrichts seien und eine großen Stellenwert in der Freizeitgestaltung hätten.

Laut einer Studie der Krankenkasse DAK zusammen mit Forschern des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) haben Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren während des Corona-Lockdowns bis zu 75 Prozent mehr Zeit mit digitalen Spielen verbracht. Im September vergangenen Jahres betrug die durchschnittliche Spieldauer werktags 79 Minuten, im April – rund vier Wochen nach Beginn der Corona-Einschränkungen – 2020 stieg sie der Untersuchung zufolge auf 139 Minuten.

Mehr zum Thema Burnout, Depression und schlechte Augen Einfach mal offline gehen Die nächste Ablenkung ist nur einen Schritt entfernt. Um kein Getriebener des Medienkonsums zu ... mehr »

Die Nutzung von Smartphones und Tablets, insbesondere der Blick auf die hellen Displays, haben laut Chankiewitz aber nicht nur Folgen für die Augen. „Wenn man bis in die späten Abend- und Nachtstunden auf den Bildschirm schaut, kann dies relativ schnell zu einer sogenannten Desynchronisierung führen. Das bedeutet, dass der Tag-und Nacht-Rhythmus aus dem Gleichgewicht gerät“, warnt der Arzt. Der Körper spüre aufgrund der Helligkeit nicht, dass es Nacht werde und schütte weniger Schlafhormone aus. Die Folge: „Man bleibt länger wach und ist morgens nicht gut genug ausgeschlafen, kann sich weniger gut konzentrieren und ist tagsüber schläfrig.“

Am besten sei es, das Smartphone öfter auszuschalten, sagt Chankiewitz. „Man kann sein Handy aber auch so einstellen, dass bei der abendlichen Lektüre weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund angezeigt wird. Das ist viel schonender für die Augen und besser für den Tag-Nacht-Rhythmus.“ Viele Menschen nutzen mittlerweile Tablets oder andere Geräte wie Reader für die Lektüre. Auch bei diesen Geräten kann das Display in der Regel angepasst werden.

Zur Sache

Tipps zur Entspannung

Die Arbeit am Bildschirm ist ein Härtetest für die Augen. Viele Menschen kennen das nach einem langen Arbeitstag vor dem Monitor: Die Augen brennen, sie sind trocken und gerötet. „Bei der Bildschirmarbeit reduziert sich der Lidschlag, man blinzelt weniger. Das führt dazu, dass der Tränenfilm seltener erneuert wird“, erklärt Erik Chankiewitz, Chefarzt der Augenklinik am Klinikum Bremen-Mitte. Dies könne die Augen auch anfälliger für Krankheitserreger machen.

„Wer am Bildschirm arbeitet und unter Augentrockenheit leidet, kann zum Beispiel auf sogenannte künstliche Tränen zur Vorbeugung zurückgreifen“, empfiehlt der Arzt. Dabei handele es sich um spezielle Befeuchtungsflüssigkeiten, die man in der Apotheke kaufen könne.

Darüber hinaus sollte man den Augen regelmäßig Pausen vom Blick auf den Monitor gönnen und etwa alle zehn bis 15 Minuten den Blick schweifen lassen, rät das Deutsche Grüne Kreuz auf seiner Internetseite. „Das sorgt für Entspannung. Oder lassen Sie den Blick von oben nach unten und von der einen Seite zur anderen schweifen. Schauen Sie dabei auf die Umrisse der Objekte am Rande Ihres Gesichtsfeldes“, heißt es dort.

Auch bewusstes Gähnen sei hilfreich: Dadurch werde die Gesichtsmuskulatur entspannt und die Augen befeuchtet. Zudem sollte man Zugluft meiden, sie trockne die Augen zusätzlich aus. Besonders in klimatisierten Büros sei die Luft bereits oft zu trocken, weshalb man besonders darauf achten sollte, dass man nicht im Luftzug der Klimaanlage sitzt.