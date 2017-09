Die Bremer Bädergesellschaft hat aufgrund des schlechten Sommers mit enormen Besuchereinbußen in den Freibädern zu kämpfen gehabt. Das machte Bäder-Geschäftsführerin Martina Baden nun deutlich.

Obwohl die Dauer der Freibadsaison verlängert wurde, blieb die Zahl der Besucher von Mai bis September bei unter 100.000. In den Zahlen enthalten sind das Horner Bad, Stadionbad, Freibad Blumenthal sowie der Freibadbereich des Schloßparkbades. Für die Außenbereiche des Freizeitbades Vegesack und des Westbades konnten separat noch einmal knapp 20.000 Besuche erfasst werden.

Zum Vergleich: 2016 haben von Anfang Mai bis Mitte September mehr als 145.000 Gäste die vier Freibäder aufgesucht. Das hatte sich die Bädergesellschaft in ihrem Jubiläumsjahr anders vorgestellt – doch der Sommer blieb aus. „Trotz des vorzeitigen Saisonstarts haben sich die Bremer auch bei besserem Wetter für alternative Freizeitmöglichkeiten entschieden. Die Vergangenheit zeigt, dass unsere Kunden in der Regel zwei Tage Vorlaufzeit benötigen, bis sie in ein Freibad gehen und Schönwetterperioden waren in diesem Jahr leider Mangelware“, erläuterte Baden.

Die Dauer der Freibadsaison betrug in diesem Jahr 123 Tage, 2016 waren es 107 Tage.