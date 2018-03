Zwischen 40 und 60 Prozent Luftfeuchtigkeit sind gute Werte. Manche Experten raten aber, stets auch unter 50 zu bleiben. (dpa)

Lüften-heizen-lüften-heizen – die Aufgaben der Mitarbeiter der Container-Kita an der Vorstraße gehen in den Wintermonaten deutlich über das klassische Tätigkeitsfeld hinaus. Seit November erreichte die Einrichtung immer wieder Luftfeuchtigkeitswerte von bis zu 70 Prozent.

Ein Messwert, der insbesondere im Schlafraum der Krippenkinder festgestellt worden sei, berichtet Einrichtungsleiterin Carola Sperling. „Die Decken waren klamm, und die Plissees an den Fenstern so spakig, dass wir sie mittlerweile entsorgt haben“, sagt sie. Entsprechende Kontaktaufnahmen mit Immobilien Bremen (IB) seien bis vergangene Woche allerdings ohne Folgen geblieben. „Irgendwann habe ich mich dann ans Ortsamt und an den Beirat gewandt – außerdem habe ich in Aussicht gestellt, keine neuen Kinder mehr aufnehmen zu können, wenn sich niemand des Problems annimmt“, erzählt sie.

Der Beirat Horn-Lehe hat das Thema auf seiner jüngsten Sitzung behandelt. Per Eilantrag forderten die Stadtteilpolitiker IB und das zuständige Ressort auf, dafür Sorge zu tragen, dass den Räumen unverzüglich die Feuchtigkeit entzogen wird. Dazu werde beispielsweise der Einsatz elektrischer Luftentfeuchter außerhalb des Dienstbetriebes über einen längeren Zeitraum befürwortet. Außerdem seien Heizungs- und Entlüftungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen und regelmäßig zu kontrollieren. Vor einer Woche waren nun Vertreter von IB und von der Container-Firma vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Unter den Containern finde keine ausreichende Durchlüftung mehr statt, und das Regenwasser, welches unter den Container stehe, könne nicht mehr kontrolliert über die Sockelöffnungen verdunsten, lautete die Diagnose.

Bauphysikalische Probleme

An einigen Stellen sei zudem das sogenannte Sockellochblech durch die angeschüttete Erde und die Pflasterung gegen die Container gedrückt worden, was die Belüftung ebenfalls verringere. Die Lochbleche müssten zudem unbedingt von Laub und Schmutz freigehalten werden – was prinzipiell für alle Standorte gelte, heißt es in dem Bericht. Um die Anlage besser durchlüften zu können, werde man nun drei Lichtschächte im Bereich des Sockels einbauen, um die Entstehung von Kondenswasser auszuschließen. Die Arbeiten sollen unmittelbar nach der Frostperiode beginnen.

Für die sehr hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumen haben die Fachleute eine simple Erklärung: es werde nicht ausreichend oft stoßgelüftet. „Fünf mal pro Tag lüften wir ohnehin mindestens“, betont Sperling. „Außer ,öfter' wurde uns leider auch kein konkreter Richtwert genannt.“ In der Praxis gestalte sich häufigeres Lüften zudem nicht ganz einfach - schließlich könne man nicht riskieren, dass sich die Kinder erkälten, sagt Sperling. Am meisten ärgere sie allerdings, dass diese besonderen Verhaltensregeln nicht direkt beim Einzug in die Modulbauten kommuniziert worden seien, sondern erst jetzt aufgrund der aufgetretenen Probleme.

Sonderregelungen

Denn das häufige Lüften ist nicht die einzige Sonderregelung, auf die in der Container-Kita von den Mitarbeitern geachtet werden muss. „Es dürfen sich auch keine Möbel und Teppiche in unmittelbarer Nähe zu den Außenwänden befinden“, berichtet die Kita-Leiterin. So erklärt IB in dem Bericht, dass Teppiche und Möbel hier als „zusätzliche Dämmschicht“ fungieren würden, wodurch sich Kondenswasser bilde. Bei den Außenwänden und direkt angrenzenden Bodenbereichen handele es sich schließlich nicht um hochwertig gedämmte Bauteile. Das bedeute in der Praxis, dass jedes Einrichtungsteil, insbesondere großflächige Teppiche und Matratzen, die direkt auf dem Boden liegen, wie eine Innendämmung wirke, die bauphysikalische Probleme verursache.

Für Sperling und ihr Team bedeutet diese Erkenntnis, dass Teppiche und Möbel fortan mittig im Raum platziert werden müssen, um Stockflecken zu vermeiden. „Gerade im Krippenbereich, wo die Kinder viel krabbeln, ist das natürlich alles andere als optimal“, betont sie. Mit der Kuschelecke seien sie inzwischen dreimal umgezogen und hofften nun, einen Polster schonenden Platz gefunden zu haben. Aktuell seien nun immerhin Handwerker vor Ort, um Dichtungen zu erneuern und ein fehlendes Rohr in der Lüftungsanlage einzusetzen, erzählt Sperling. In Kombination mit dem neuen Lüft-Heiz-Rhythmus hoffe sie, dass sich die Lage alsbald in den Griff bekommen lasse.

Catharina Hanke (SPD), Sprecherin des Fachausschusses für Kinder und Bildung, hätte dennoch gerne die Frage geklärt, wer den Modulbau seinerzeit abgenommen hat. „Keine Möbel und Teppiche an den Wänden – das verkleinert die Räume erheblich“, kritisiert sie. Auch ständig zu lüften, könne schwerlich die Lösung des Problems sein. „Man sollte den ganzen Bau nochmal kontrollieren“, erklärt sie.