Durch den Zusammenstoß wurden am Hafenschlepper Aufbauten eingedrückt und der Rumpf des Schiffes beschädigt. (Polizei Bremen)

Vor der Nordschleuse Bremerhaven ist am Dienstagnachmittag ein Hafenschlepper mit einem Autotransportschiff zusammengestoßen. Ein Besatzungsmitglied des Schleppers wurde schwer verletzt.

Die Besatzung des 190 Meter langen, unter der Flagge der Vereinigten Staaten fahrenden Autotransporters bereitete sich darauf vor, in die Nordschleuse Bremerhaven einzulaufen. Zwei Hafenschlepper befanden sich zur Unterstützung des Einlaufmanövers in der Nähe des Autotransporters. Ein dritter, der auf dem Wege zu seinem Liegeplatz an der Kaiserschleuse war, fuhr an dem Autotransporter vorbei.

Aus bislang ungeklärter Ursache führte der dritte Hafenschlepper eine plötzliche, scharfe Kursänderung aus und fuhr dem Autotransporter direkt vor den Bug, heißt es im Polizeibericht. Beide Schiffe kollidierten. Ein Besatzungsmitglied des Hafenschleppers wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht, so die Polizei.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Durch den Zusammenstoß wurden am Hafenschlepper Aufbauten eingedrückt und der Rumpf des Schiffes beschädigt. Noch am Abend wurde das Schiff in eine Bremerhavener Werft gebracht. Die Besatzung des Autotransporters blieb unverletzt. Durch die Kollision wurde die Bordwand des Autotransportes oberhalb der Wasserlinie so beschädigt, dass ein kleines Loch entstand. Das Schiff konnte dennoch sicher in den Hafen von Bremerhaven einlaufen. Trotz der hohen Sachschäden, die noch nicht genau beziffert werden konnten, lief kein Öl aus. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen dauern an.