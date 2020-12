Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff und Susanne Kirchmann, Geschäftsführerin von Immobilien Bremen, bei der Schlüsselübergabe. (Christina Kuhaupt)

Mehr als 18 Monate lang wurde in der Bürgerschaft gebohrt und gehämmert, jetzt kehrt so langsam wieder der Alltag ein. Deshalb hat Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff am Freitag auch den Schlüssel von Susanne Kirchmann erhalten, die als Geschäftsführerin von Immobilien Bremen für den Umbau verantwortlich war. In dem Gebäude aus den 60er-Jahren wurden der Brandschutz und die Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht, außerdem wurde die Sicherheit durch den Einbau von speziellem Sicherheitsglas erhöht.

Die Kosten lagen bei zehn Millionen Euro. Die ersten Büros im Haus der Bürgerschaft konnten in dieser Woche bereits wieder bezogen werden. Sehr zur Freude von Imhoff: „Nun geht für uns die Zeit der Provisorien zu Ende und wir konnten die Digitalisierung des Hauses voranbringen."