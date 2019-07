Mit der symbolischen Schlüsselübergabe von Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff an Robert Lawrenz (links) von Immobilien Bremen, das die Sanierungsarbeiten koordiniert, ist am Montag der Startschuss für den Umbau der Bremischen Bürgerschaft gefallen. (Christina Kuhaupt)

Mit der symbolischen Schlüsselübergabe von Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff an Robert Lawrenz (links) von Immobilien Bremen, das die Sanierungsarbeiten koordiniert, ist am Montag der Startschuss für den Umbau der Bremischen Bürgerschaft gefallen. In den kommenden anderthalb Jahren werden unter anderem die Brandschutzanlagen erneuert und die Technik modernisiert. Einbruchssicheres Glas wird in die Fenster im Erdgeschoss eingesetzt. Zehn Millionen Euro sind für den Umbau des 1966 eröffneten und heute innen wie außen unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes veranschlagt. Die Plenarsitzungen werden in der Zeit im Rathaus stattfinden. Die Mitarbeiter der Bürgerschaftskanzlei haben inzwischen alle ihre Büros im Börsenhof A bezogen.