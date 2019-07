Weiße Schweizer Schäferhunde auf einer Internationalen Rassehunde-Ausstellung. (Daniel Karmann/dpa)

Es ist immer ein Aufreger. Sobald es um die Rechte des Hundes geht, diskutieren empörte Halter hitzig und hoch emotional. Ob Leinenzwang, Listenhunde oder Maulkorb – Vorgaben und Einschränkungen für die Hundehaltung können als zu hart, zu weich oder genau richtig empfunden werden.

In Sachen Hund ist man in Deutschland grundsätzlich je nach Land oder Kommune bei den Gesetzen unterschiedlicher Ansicht. In Bremen gilt eine der strengeren Varianten, wodurch die Hansestadt mit „Bremen bellt“ nun eine gut besuchte Messe an Niedersachsen verliert und damit auch Besucher, die in der Stadt Geld gelassen hätten. Für Unmut hatte gesorgt, dass einige Rassen nur hinter Gittern gezeigt werden durften.

Ganz gleich, wie man das nun bewertet: solche internationalen und nationalen Rassehundeausstellungen sind nicht mehr zeitgemäß. Hunde sollten nicht übermäßig gezüchtet und schon gar nicht ausgestellt werden. Schönheitswettbewerbe – ganz gleich ob bei Menschen oder Tier – sind grausam. Klar ist: Hunde sind sensible Lebewesen, deswegen werden sie geliebt. Also Schluss damit, Vierbeiner zu Ausstellungsobjekten zu degradieren.