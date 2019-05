Eine der Abendveranstaltungen in der Markthalle 8: die Jazzahead-Clubnight mit der Band "Soulrender". (Karsten Klama)

„Wir möchten einfach mal die Nächte wieder durchschlafen können!“ Diesen Wunsch äußerten verärgerte Anwohner auf der jüngsten Fachausschuss-Sitzung Bau und Verkehr des Beirates Mitte. Ihre Nachtruhe und damit auch ihre Lebensqualität sei mittlerweile allerdings empfindlich durch die Ausweitung der Veranstaltungsdichte in der benachbarten Markthalle 8 deutlich eingeschränkt.

Für Beiratsmitglied Dirk Paulmann ist die Sache klar: Wenn das Markthallen-Konzept so gut laufen würde, dann müssten die Betreiber wohl nicht die nächtliche Party-Zone in diesem Maße ausweiten, argumentierte der CDU-Politiker. Er steht von daher der Zustimmung des Beirates zu dem bereits deutlich veränderten Veranstaltungs-Konzept, das die Betreiber vorgelegt haben, mit einer gehörigen Portion Skepsis gegenüber, erklärte Paulmann. Zumal Investor Thomas Stefes in diesem Zusammenhang schon so manchen Winkelzug gemacht habe.

Die Mitglieder des Fachausschusses hatten bereits eine Kompromiss-Lösung ausgehandelt Ihnen ging das Veranstaltungskonzept, das die Markthallen-Macher im November ursprünglich präsentiert hatten, deutlich zu weit. Der Kompromiss beinhaltet folgende Punkte: die üblichen Veranstaltungen sollen in der Markthalle um 22 Uhr enden. Zusätzliche Veranstaltungen mit Ausnahmecharakter sollen auf 20 pro Jahr begrenzt werden. Diese dürften zudem von nicht mehr als 400 Personen besucht werden und sollten um Mitternacht enden.

Kritik an fehlendem Schallschutz

Was das allerdings bedeutet, haben die von Lärm und Musik der Partys geplagten Anwohner bereits erfahren müssen: Schließlich handele es sich bei der Markthalle um ein schlecht bis gar nicht isoliertes Büro-Gebäude aus den 1970er-Jahren, das lediglich von einer nicht schalldichten Kunststoff-Konstruktion überdacht sei.

Eine Anwohnerin betonte, sie habe bereits unzählige Male die Polizei und das Ordnungsamt gerufen, sei aber immer wieder vertröstet worden, dass momentan wegen anderer, wichtigerer Einsätze zu wenig Personal vor Ort sei. Und sie fügte hinzu, dass sie schon einmal vorsorglich bundesweit akribisch recherchiert habe: Markthallen gebe es allenfalls in alten Fabrik- und Fischhallen am Stadtrand, und zwar ohne musikalische Bespielung.

Entsprechende Meldungen seitens der Polizei seien allerdings maßstabsetzend für den Ausschuss, betonte Matthias Rauch von den Linken. Rauch betreibt selbst ein Café und weiß von daher, wie anstrengend es sein kann, Übertretungen registrieren zu lassen. Sein Vorschlag fand bei den anderen Mitgliedern des Fachausschusses Anklang und wurde als Ergänzung in den Beschluss aufgenommen. Demnach soll das Veranstaltungs-Konzept zunächst auf ein Jahr befristet beziehungsweise nur unter Vorbehalt genehmigt und sehr genau beobachtet werden, wie oft es zu Ruhestörungen kommt.

In der Markthalle seien bereits entsprechende Schall-Pegelmesser aufgestellt worden, deren Daten von Polizei und Ordnungsamt ausgewertet und den Mitgliedern des Fachausschusses künftig übermittelt werden sollten.