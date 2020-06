Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der Beiratsvorsitzende Thiess Buettner (von links) stellten am Dienstag die Ergebnisse der Sitzung des Stabilitätsrates vor. (Florian Gaertner)

Der Zwei-Städte-Staat erhält vom Bund für 2019 ein letztes Mal Zinshilfen in Höhe von 300 Millionen Euro. Der Stabilitätsrat von Bund und Ländern sieht die Voraussetzungen hierfür als erfüllt an, wie das Gremium am Montag nach einer Sitzung der Finanzminister und -senatoren mitteilte.

Seit 2011 hatte Bremen im Rahmen seiner Haushaltskonsolidierung das jährliche Defizit etappenweise zurückgeführt und dafür im Gegenzug jeweils 300 Millionen Euro erhalten. Ziel war es, 2020 das erste Mal seit Jahrzehnten wieder einen Etat ohne Nettokreditaufnahme beschließen zu können. Die Folgen der Corona-Krise werden diesen Plan zunichte machen, doch das ändert aus Sicht von Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) nichts an den Erfolgen der vergangenen Jahre. „Das war kein Selbstläufer. Gute Rahmenbedingungen wie die positive Entwicklung der Steuereinnahmen und niedrige Zinssätze haben dazu beigetragen. Wesentlich waren aber auch unsere Eigenanstrengungen“, blickt Strehl auf den Konsolidierungszeitraum zurück.

Der Stabilitätsrat hat bei seiner Sitzung grundsätzlich auch grünes Licht für die Aufnahme neuer, coronabedingter Schulden durch die Bundesländer gegeben. In der Bremer Landesverfassung ist ab 2020 eigentlich ein Verbot der Nettokreditaufnahme vorgesehen, Ausnahmen sind unter anderem für den Fall von Naturkatastrophen vorgesehen. Von einer solchen Situation gehen derzeit sowohl der Bund als auch die Länder aus. „Aus Sicht des Stabilitätsrates ist es angesichts der Ausnahmesituation unvermeidbar ... kurzfristig mehr Kredite aufzunehmen als sonst zulässig ist. Die zusätzliche Verschuldung sollte jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden“, heißt es in einer Erklärung des Gremiums.

Gerade diesen letzten Satz werde der Senat beherzigen, versichert Finanzsenator Strehl. Denn Bremen erwartet auch in den nächsten Jahren noch Sanierungshilfen vom Bund. Im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen war vor zwei Jahren vereinbart worden, dass Bremen bis 2035 jährlich

400 Millionen Euro erhält. Diese zusätzlichen Einnahmen wolle man auf keinen Fall gefährden, so Strehl. Er fügt hinzu: „Fehler können wir uns nicht erlauben.“