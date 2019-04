Der neue Krankenhaus-Atlas zeigt die Erreichbarkeit der Krankenhäuser. (Sven Hoppe/dpa)

Das kleinste Bundesland verfügt über ein besonders dichtes Netz an Krankenhäusern: Etwa 99 Prozent der Bevölkerung in Bremen und Bremerhaven erreichen die nächste Klinik mit einer Basisversorgung innerhalb von 15 Minuten. Das geht aus dem neuen Krankenhaus-Atlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervor. Der Atlas ist seit Montag als interaktive Landkarte im Internet unter der Adresse krankenhausatlas.statistikportal.de verfügbar.

Ausnahmen bilden danach lediglich dünn oder nicht besiedelte Gebiete – in Bremen seien das etwa Teile des Blocklands, Seehausen oder Werderland; in Bremerhaven die Luneplate oder der nordwestliche Teil Weddewardens. Mit reinen Fahrtzeiten über 20 Minuten sei jedoch nirgends zu rechnen, wie das Statistische Landesamt Bremen mitteilt.

Anders sieht dies in ländlichen Gebieten aus, dort erreichen im Schnitt 64 Prozent der Bevölkerung die nächstgelegene Klinik innerhalb von 15 Minuten. Für Niedersachsen etwa zeigt der Blick in den Krankenhaus-Atlas: Je nach Lage einer Kommune ohne eigenes Krankenhaus können teilweise Fahrtzeiten bis oder über 45 Minuten anfallen. Nutzer des interaktiven Angebots können auch nach speziellen medizinischen Leistungen filtern: um etwa gezielt Krankenhäuser mit Angeboten für Kinder und Jugendliche, mit einer Geburtshilfe oder psychiatrischen sowie psychosomatischen Fachabteilungen in der Nähe zu finden.

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass sich die in Minuten angegebene Erreichbarkeit auf die Fahrtzeit in einem Pkw bei ungestörter Verkehrslage bezieht. Staus und stockender Verkehr, etwa durch Baustellen, würden nicht berücksichtigt.