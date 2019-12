Bei der Feuerwehr Bremen herrscht akuter Bewerbermangel bei Notfallsanitätern. (Marcel Kusch /dpa)

Ärzte und Pflegekräfte fehlen in Krankenhäusern. In Heimen und bei ambulanten Pflegediensten herrscht ebenfalls Notstand. In Kreißsälen gibt es zu wenige Hebammen. Und nun brennt es auch bei der Feuerwehr und bei Rettungsdiensten im übertragenen Sinne: Notfallsanitäter werden dringend gesucht. Die Folgen, wenn offene Stellen nicht besetzt werden können, sind in allen Bereichen dieselben: Das vorhandene Personal fängt die Mehrbelastung auf. Denn die medizinische Betreuung – und erst Recht die notfallmedizinische Versorgung – kann nicht einfach eingestellt werden.

Viel zu spät sind auf bundespolitischer Ebene Reformen angestoßen worden, die bessere Ausbildungs- und attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen sollen. Bis dies allerdings Früchte trägt, wird es noch einige Zeit dauern – zumal nicht nur in Bremen Notstand herrscht. Deshalb sind schnelle und machbare lokale Lösungen gefragt – wenn sie denn möglich sind. So wie im Fall der Bremer Feuerwehr geschehen, indem Notfallsanitäter im kommenden Jahr an einer eigenen Schule ausgebildet werden sollen. Das Grundproblem wird dadurch jedoch nicht gelöst.