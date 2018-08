Vor diesem Gebäude stand der Imbisswagen, der von Rechtsrocker Hannes Ostendorf und seiner Frau betrieben worden sein soll. Seit Montag steht der Foodtruck nicht mehr dort, der Betreiber des nahen Wohnheims „The Fizz“ zog die Bremse. (Sundermann)

Auf dem international geprägten Bremer Uni-Campus soll der bekannte Rechtsrocker Hannes Ostendorf mit seiner Frau einen Imbiss in einem Foodtruck neben einem privaten Studentenwohnheim betrieben haben. Hinweise dazu und Fotos der Ostendorfs hatte die Antifa Bremen in einem von anonymen Autoren verfassten Beitrag auf Indymedia veröffentlicht. Auf dem Campus und in sozialen Medien sorgte dies für Aufsehen. Inzwischen ist der Imbisswagen auf Betreiben des Grundstückseigentümers wieder vom Campus verschwunden.

Ostendorf ist bekannt als Sänger der Rechtsrock-Band "Kategorie C", die vom Bremer Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird. Die Band "gilt als Bindeglied der Hooligan- und der rechtsextremistischen Szene", sei 2017 sehr aktiv gewesen und trage mit ihren Konzerten zum Zusammenhalt und zur Mobilisierung der Szene bei, heißt es im jüngsten Verfassungsschutzbericht. Bereits 2011 hatte Ostendorf in Lilienthal einen Imbiss mit dem Namen "Baguette de France" aufgemacht und stieß damit vor Ort auf Kritik. Nun also offenbar ein neuer Anlauf mit einem Imbiss vor einem leer stehenden Laden neben dem privaten Studentenwohnheim "The Fizz" an der Kreuzung von Otto-Hahn-Allee und Universitätsallee.

An der Universität interessierte man sich dafür, wer den Foodtruck betreibt und fragte nach: "Die Universität Bremen ist ein Ort für multikulturelle Begegnungen. Sie steht für Internationalität und vertritt die demokratischen Grundwerte", sagt Uni-Sprecherin Meike Mossig. "Als uns die Information erreichte, sahen wir uns in der Pflicht, das Unternehmen ,The Fizz’ darauf aufmerksam zu machen." Das Gelände, auf dem seit acht Wochen der Imbisswagen stand, gehört nicht der Uni, sondern dem Betreiber des Wohnheims.

Auch die Studierendenvertretung Asta erkundigte sich bei "The Fizz": "Es ist für uns hochrelevant, wenn Neonazis hier auf dem Campus einen Betrieb eröffnen", sagt Irina Kyburz vom Asta-Vorstand. Sie stellt die Frage: "Was passiert, wenn sich hier weitere Rechtsextreme auf dem Campus treffen, um bei ihrem Kollegen vorbeizuschauen?" Der Asta wolle aufklären in dieser Sache, damit Studierende und andere potenzielle Kunden des Foodtrucks wüssten, wohin ihr Geld fließe, falls sie sich dort etwas zu essen kaufen. Für das Image des internationalen Wohnheims "The Fizz" wäre ein Imbisswagen in der Hand eines bekannten Rechtsrockers schlecht, sagt auch Asta-Vorstand Philip Radke.

Wohnheim-Betreiber reagiert nach Hinweisen

Nachdem die Hinweise zu Hannes Ostendorf und seiner Frau veröffentlicht wurden, reagierte der Wohnheim-Betreiber umgehend. Man habe die Hinweise geprüft, und es sei eindeutig, dass Ostendorf beteiligt gewesen sei, heißt es von der Immobilienentwickler-Plattform International Campus, die "The Fizz" und ähnliche Wohnheime in ganz Deutschland betreibt. Der Wohnheimbetreiber und Grundstückseigentümer handelte: "Der Betrieb des Foodtrucks wurde gestern vorsorglich eingestellt. Das Vertragsverhältnis wird derzeit überprüft", so ein Sprecher von International Campus am Dienstag. Vertragspartner für den Foodtruck sei eine dritte Person gewesen und nicht Hannes Ostendorf oder seine Frau, betont er: "Wir distanzieren uns ausdrücklich von allen menschenfeindlichen Ideologien." Das Wohnheim "The Fizz" sei "ein weltoffenes, international geprägtes Haus", in dem junge Menschen aus 60 Ländern lebten. Die Akzeptanz des Imbisswagens vor Ort wäre "absehbar sehr gering" gewesen, so der Sprecher. Dies habe zu Problemen führen können und passe nicht zur Grundausrichtung von International Campus. Für den Betrieb des leer stehenden Ladens im Gebäude gebe es Verhandlungen mit mehreren Interessenten: "Herr Ostendorf oder seine Frau gehören nicht zu diesen Personen."

2016 trat Ostendorf in Leipzig bei einer Demo des rechten Bündnisses Legida (Leipzig gegen die Islamisierung des Abendlandes) auf. Nach dem Auftritt zerstörten rechte Hooligans im Stadtteil Connewitz mehr als 20 Geschäfte und Kneipen. Deutschlandweit sorgte 2014 ein Auftritt Ostendorfs in Köln für Aufsehen: Die Initiative „Hooligans gegen Salafisten“ hatte zu einer Demonstration aufgerufen, in deren Verlauf es zu massiven Ausschreitungen kam. Am Rande der Demo gab Ostendorf ein Konzert. Wegen eines Brandanschlags auf ein Bremer Flüchtlingsheim im Jahr 1991 ist er vorbestraft.