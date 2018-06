Der geplante Breitbandausbau in Bremen und umzu verzögert sich laut Wirtschaftsbehörde um ein weiteres Jahr. (dpa)

Derzeit laufen Gespräche zwischen der Wirtschaftsbehörde und Telekommunikationsunternehmen, die die letzten „weißen Flecken“ im Zwei-Städte-Staat mit schnellerem Internet versorgen wollen. Anstoß der Verhandlungen ist das Förderprogramm des Bundes zur Unterstützung des Breitbandausbaus in Deutschland. Nach Auskunft der Wirtschaftsbehörde verzögert sich der ursprünglich geplante Start des Ausbaus, der noch im Jahr 2018 geplant war, nun aber. Aufgrund des komplizierten Verfahrens könne dieser Termin nicht gehalten werden, teilte Michael Brockmann mit. Er ist beim Wirtschaftssenator zuständig für die Digitalisierung in Bremen. Der Zeitrahmen des Förderprogramms sei vom Bund daher bis Ende 2019 verlängert worden.

Bisher wurden lediglich der aktuelle Stand der Breitbandversorgung sowie die Ausbauabsichten der Telekommunikationsunternehmen in den kommenden drei Jahren erfragt. Daraus haben sich nun mögliche förderfähige Gebiete in den beiden Stadtgemeinden ergeben mit einer Versorgung unterhalb von 30 MBit pro Sekunde, die als unwirtschaftlich für den Ausbau gelten.

Dies sind einzelne Bereiche in den Stadt- beziehungsweise in den Ortsteilen Burglesum, Blumenthal, Aumund-Hammersbeck, Seehausen, Strom, Blockland und Borgfeld (Timmersloh). „Hierfür wurde ein Förderantrag an das Breitbandförderprogramm des Bundes adressiert und bewilligt“, bestätigt die Wirtschaftsbehörde dem WESER-KURIER auf Nachfrage.

Mittlerweile habe die Fachabteilung die Zuschläge an einzelne Telekommunikationsunternehmen erteilt, die sich für den geförderten Ausbau beworben hatten. „Und jetzt verhandeln wir mit den Unternehmen über die konkreten Vertragsvereinbarungen. Das gestaltet sich nicht immer ganz einfach, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagte Brockmann kürzlich vor Ortspolitikern in Seehausen.

Als Beispiel dafür, wodurch Zeitverzögerungen entstehen können, nannte er strenge Vorgaben des Förderprogramms an die ausführenden Unternehmen. „Da sind beispielsweise Materialien festgeschrieben, die verwendet werden müssen, dadurch können Lieferengpässe aufgrund der bundesweit hohen Nachfrage entstehen“, sagte Brockmann.

"Drei Jahre sind realistisch"

In etlichen Bundesländern gibt es offenbar Probleme damit, den Breitbandausbau schnell voranzutreiben. Städte und Landkreise haben bisher lediglich einen Bruchteil der Bundesfördermittel für den Ausbau von schnellem Internet abgerufen. Seit 2015 hat der Bund zwar gut 3,5 Milliarden Euro für Projekte genehmigt, wie aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Tatsächlich sind bis Ende Mai aber nur etwa 26,6 Millionen Euro aus diesem Programm geflossen.

Das sind nur knapp 0,8 Prozent der zugesagten Fördergelder. Allerdings können auch nur fertige Projekte abgerechnet werden. „Die meisten Mittel werden voraussichtlich bis Ende 2021 ausgezahlt sein“, heißt es in der Antwort weiter. Ein grober Zeitrahmen, mit dem offenbar auch die Bremer Wirtschaftsbehörde rechnet. „Ich halte drei Jahre für realistisch, kann es aber nicht versprechen“, sagte Brockmann dazu.

Die Grünen machen den früheren Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) für die Verzögerung verantwortlich: „Er hat das Programm so kompliziert gemacht, dass insbesondere die kleineren Städte und Gemeinden nachvollziehbar überfordert sind mit den Anträgen und den sehr umfangreichen Ausschreibungen“, sagte der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer.

Online-Übersicht geplant

„Bei uns herrschen Zustände wie auf einer Hallig“, kritisierte der Stromer Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs. Weite Bereiche des 450-Seelen-Dorfes müssten seit geraumer Zeit auf den Breitbandausbau warten. In Seehausen zweifelten zudem einige betroffene Bewohner während der jüngsten Beiratssitzung daran, dass die Zielmarke von 50 MBit pro Sekunde überhaupt im Jahr 2021 noch ausreiche, um nicht gleich wieder als „weißer Fleck“ mit unzulänglicher Internetverbindung zu gelten.

„Wir rechnen fest damit, dass weitere Förderprogramme folgen werden, die höhere Geschwindigkeiten zum Ziel haben“, sagte Brockmann. Mit Echtprüfungen werde die Behörde zudem sicherstellen, dass die von den Unternehmen zugesagten Geschwindigkeiten auch in den Haushalten ankommen. Die Ausbaukosten von 2,6 Millionen Euro würden zur Hälfte vom Bund übernommen. Bis zum Herbst soll eine Internetseite eingerichtet werden, auf der sich Betroffene über die Lage der „weißen Flecken“ und den Breitbandausbau in Bremen informieren können, wie eine Sprecherin von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) mitteilte.