Die Post-Partnerfiliale an der H.-H.-Meier-Allee. (Frank Thomas Koch)

Beschert wird Heiligabend. Kann aber gut sein, dass da noch was nachkommt. In Schwachhausen ist es im Vorweihnachtstrubel zu Verzögerungen bei der Paketzustellung durch das Unternehmen DHL gekommen, die sich möglicherweise auf die Zeit nach dem Fest ausdehnen.

Anke B., deren richtiger Name der Redaktion bekannt ist, hatte am Sonnabend, 15. Dezember, eine Benachrichtigungskarte vorgefunden, dass sie ein nicht zustellbares Paket am Montag darauf in der Post-Partnerfiliale an der H.-H.-Meier-Allee abholen könne. Daraus wurde am Montag und an den folgenden Tagen nichts. Auch am Sonnabend war die Sendung noch nicht dort, wo sie abgeholt werden sollte, und das, obwohl diese Adresse beim Nachverfolgen ermittelt worden war. Zumindest dieses Paket wird vermutlich nicht mehr rechtzeitig zum Fest ankommen: Nach sieben Tagen werden nicht zugestellte Sendungen an den Absender zurückgeschickt.

In Anke B.s Fall ist das ein Berliner Versandhandel, dessen Kundenservice bereits Routine hat mit Nachforschungen. „In der Weihnachtszeit passiert das öfter, dass Pakete im Nirwana verschwinden“, sagt eine Mitarbeiterin. Kein wirklicher Trost für die Empfängerin, der zwischenzeitlich in der Filiale kursierende Gerüchte zu Ohren gekommen waren: Sage und schreibe 200 Pakete sollten sich dort zwischen dem dritten und dem vierten Advent in Luft aufgelöst haben.

„Die Sendungen sind nicht aus unserem Netzwerk verschwunden“, beteuert Hans-Christian Mennenga, Sprecher der Deutsche Post DHL Group in Berlin. Die Filiale habe sich „aus Kapazitätsgründen“ am 15. Dezember geweigert, weitere Sendungen zur Abholung zu lagern. Sie wurden „in eine alternative Filiale gebracht“, zweite und dritte Zustellversuche seien aber „weitgehend erfolgreich“ gewesen. Nicht bei Anke B., die auch keine neue Abholbenachrichtigung erhalten hat. Ihr Berliner Händler hat inzwischen einfach ein neues Paket auf den Weg gebracht.