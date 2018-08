Summer-Sounds-Festival: Unter anderem auch mit der OpenAir-Reihe "Unerhört!" mit Antje Schomaker. (Foto: Koch)

Antje Schomaker steht in der untergehenden Sonne. Auf der Bühne in den hügeligen, grünen Neustadtswallanlagen kneift sie mit einem Lächeln auf den Lippen die Augen zu, um nicht geblendet zu werden. Im Rahmen der WESER-­KURIER-Konzertreihe „Unerhört!“ stellt die 26-Jährige am Sonnabend beim Summer Sounds in der Bremer Neustadt die Songs ihres Debütalbums „Von Helden und Halunken“ vor. Die Wahl-Hamburgerin säuselt, singt und schwelgt in Erinnerungen. Mit ihrem Gitarristen und Cellisten Felix Gerlach spielt sie vor der auf dem Hügel sitzenden Menschenmasse. Es ist eines von mehr als 20 Konzerten beim 13. Musik- und Kulturfestival in der Bremer Neustadt. Die Veranstalter sprechen von mehr als 12.000 Besuchern.

Die Jazz-Formation Minor Principles gibt in einer Jurte, dem MIB-Jazzclub, ihr Konzert. (Frank Thomas Koch)

In ihren poppigen Songs – mal eingängig und einfach, mal komplex und treibend – besingt die Rheinländerin bekannte Gefühle: Freundschaft, Liebe, das Allleinesein, aber auch die Depression. Die Texte ihrer zarten Songs schwanken zwischen Leichtigkeit und Melancholie, zwischen ehrlich originell und clever poppig. Die vom Niederrhein stammende Mitzwanzigerin wippt, hüpft und tanzt um das Mikrofon herum. Ihre Stimme wird begleitet von gezupften Akustikgitarrenklängen, ein bisschen Klavier und Cello. Normalerweise steht sie mit einer dreiköpfigen Band auf der Bühne, in Bremens ist alles etwas reduzierter. Die 26-Jährige präsentiert fast alle Stücke ihres aktuellen Albums: Von „Für einen Funken Euphorie“ über „Mein Herz braucht eine Pause“ bis hin zur aktuellen Single „Aller guten Dinge“, die sie als letztes spielt. Zwischendurch gibt es aber auch ältere Sachen wie den Song „Heute und in 100 Jahren“ von ihrer EP zu hören.

„Also ich zu der Konzertreihe eingeladen wurde, dachte ich an kleine Clubs. Jetzt stehe ich auf einer echt großen Bühne“, sagt Antje Schomaker. Das mit dem Clubkonzert holt sie am Sonnabend, 20. Oktober, im Tower-Musikclub nach, das kündigt sie mehrfach bei ihrem 45-minütigen Auftritt an. Aber auch für die anderen Musiker, die am Abend auftreten, hat sie warme Worte und preist Rapper Curse und die Bremer Jungs von Faakmarwin an.

Insgesamt 26 Bands und Künstler sind beim Summer Sounds auf den vier Bühnen mit den Namen Hügelbühne, HSB Next Stage, MIB-Jazzclub in einer Jurte und Wanderlust zu sehen und hören. „Wir wollten eigentlich nicht größer werden“, sagt Andrea Rösler, Musikmanagerin beim Summer Sounds. Und trotzdem ist das Festival in den Neustadtswallanlagen gewachsen. „Weil wir alle Bock hatten, das Areal richtig schön zu machen“, so Rösler. Unter anderem ist in diesem Jahr zum ersten Mal die Bühne Wanderlust unter Bäumen aufgebaut worden, die in Kooperation mit der Musikszene Bremen organisiert wird. Und so tritt dann am Abend auch die Bremer Band We had to leave auf, die im vergangenen Jahr beim von der Musikszene organisierten Überseefestival auf der Bühne stand.

So schaffe man Querverbindungen unter Bremer Musikveranstaltungen und überhaupt seien mehr Kooperationspartner beim Summer Sounds an Bord, sagt Rösler. Judith Remke aus dem Organisationsteam des Summer Sounds ergänzt: „Es ging dabei nicht um die Quantität, sondern um mehr Herzensprojekte, mehr Vielfalt und Qualität.“ Das Kinderprogramm hat sich allein von der Fläche verdoppelt und erstreckt sich mittlerweile in den Neustadtswallanlagen bis zur Langemarckstraße. Hinzugekommen sind auch zahlreiche Projekte mit integrativen-sozialen Charakter, ein neues Areal für das Bremer Lastenradrennen, zahlreiche Infostände, umwelt- und klimafreundliche Aktionen oder eine mobile Kunstgalerie.

Im künstlerischen Programm sei mit dem Rapper Curse zwar ein namhafter und kommerziell erfolgreicher Künstler dabei. „Aber er besinnt sich wieder stark auf sich selbst“, sagt Rösler. Ein Punkt, der bei dem Musik- und Kulturfestival eine entscheidende Rolle spielt, weil es als Stadteilfest startete. Die Neustadt steht bei vielen Projekten und auch den Bühnen im Fokus.

26 Bands treten auf

Das Festival zieht auch die politische Prominenz an. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) macht ein Rundgang mit Stadtteilmanagerin und Organisatorin Astrid-Verena Dietze, und die SPD-Bundestagsabgeordnete Sarah Ryglewski eröffnete auf der Hügelbühne das Festival. In ihrer Rede weist Ryglewski auf das internationale Musiker-Austauschprogramm Stage Europe Network (SEN) hin. Das Projekt, welches sich die Förderung junger Nachwuchsbands auf europäischer Ebene auf die Fahne geschrieben hat, sei ein gutes Beispiel für das Summer Sounds. „Es ist nicht nur ein Kulturfestival, sondern hier ist auch die Welt zu Gast“, sagt Ryg­lews­ki. Sie gibt mit der Ankündigung der Rockband Lester Blackfield (Niederlande) den Startschuss auf der Hügelbühne für gute zehn Stunden Livemusik.

Es folgen aus dem SEN-Projekt, welches zuvor immer bei der Breminale stattfand, die Alternative-Folk-Combo Bratoteka (Polen), die Bremer Charlotte Buff und das Jizz Rap-Duo Sem l’Ours aus Frankreich. „Es ist das erste Mal, dass wir hier sind“, sagt SEN-Organisator Arthur Vaccari. Und der Austausch hier sei sehr spannend.