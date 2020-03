Wahrzeichen der Kino-Geschichte: Matthias Höllings mit dem Schriftzug des Europa-Kinos auf dem Dachboden seines Hauses. (Christian Kosak)

Manchmal kann ein Dachboden auch eine Schatzinsel sein. Wo sich in den meisten Häusern ausrangierte Dinge der vergangenen Jahre ansammeln, ist bei Matthias Höllings in Osterholz-Scharmbeck ein Stück bremische Kulturgeschichte zu finden. Sein Fanatismus für die Beatles hat vor vielen Jahren seine Sammlerleidenschaft geweckt. Als 1999 das Europa-Kino in Bremen dicht machte, meldete sich dieser Instinkt. Bis heute liegen die riesigen Buchstaben des Europa-Schriftzugs auf dem Dachboden des 68-Jährigen. Bald sollen sie an das Focke-Museum gehen.

Der Weg zu diesem Schatz führt über eine Klappe in der Decke. Höllings greift einen Haken und zieht nach dem Öffnen der Klappe eine Holzleiter gen Boden. „Meine Frau und ich wollen die Buchstaben da runterholen, solange wir das jetzt noch können“, sagt Höllings. Er ist schlank, das Haar ist voll. Höllings wirkt deutlich jünger als 68. Aber das könnte sich mit der Zeit ändern, sagt er. Seine Frau habe darauf gedrängt, den Dachboden endlich leer zu machen. Höllings nimmt die steile Leiter ohne Probleme. Als er eine Holztür auf dem Dachboden öffnet, sind die Buchstaben nicht sofort zu erkennen. Eine vergilbte Plastikfolie deckt die Leuchtreklame ab. Durch ein kreisrundes Fenster fällt milchiges Licht auf die Buchstaben.

„Die Leuchtröhren sind noch voll funktionsfähig“, sagt Höllings mit einer Portion Stolz. Nach über 20 Jahren ist das alles andere als selbstverständlich. Die alten Röhren, die es heute in keinem Baumarkt mehr zu kaufen gibt, könnten laut Höllings zur Not Spezialfirmen reparieren. Einige Kabel ragen aus den Buchstaben, jeder einzelne hat mit Maßen von einem mal 1,5 Metern eine beträchtliche Größe. Zusammengenommen hat der Europa-Schriftzug eine Länge von etwa acht Metern. Hinzu kommt in deutlich kleinerer Schrift das Wort „Film-Palast“, welches damals das Straßenbild des Kinos komplett machte.

Von 1926 bis 1999 prägte das Kino die Ecke Herdentorsteinweg/ Bahnhofstraße in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Im selben Gebäudekomplex gab es schon damals das City-Kino, das bis heute unter dem Namen City 46 überlebt hat. Neben den großen Blockbuster-Kinos ist die Auswahl der kleinen Filmkunsthäuser heute eher überschaubar. Im Bremen der Nachkriegsjahre verteilte sich die Kino-Kultur auf deutlich mehr Betreiber. Alle versuchten, mit einem eigenen Charme zu überleben. Das gelang aber nur wenigen.

Dokument der Alltagskultur

Diese Geschichte der Kino-Kultur könnte irgendwann auch das Focke-Museum erzählen. Denn dort soll schon bald der Schriftzug ein neues Zuhause finden. „Ich hatte versucht, an einen Sammler zu verkaufen. Der wollte mir aber nur 800 Euro geben“, sagt Höllings. So entschied er sich, den Schriftzug an das Focke-Museum zu verschenken. Dort freut sich der Kurator für Bremische Stadtgeschichte, Jan Werquet, über den Zuwachs aus dem Hause Höllings in seiner Sammlung. Aktuell ist Werquet auch kommissarischer Direktor des Museums.

„Jede Woche werden uns Fotos oder Dokumente angeboten“, berichtet er. Bei jedem einzelnen Angebot prüfe er gemeinsam mit seinen Kollegen sehr genau, ob dafür wirklich Platz ist. „Alles, was wir annehmen, wollen wir auch behalten. Ein Weiterverkauf ist nicht vorgesehen“, betont der Kurator. Und dann diese riesigen Buchstaben, die besonders viel Platz einnehmen? Das Urteil von Werquet und seinen Kollegen fiel trotzdem positiv aus.

Werquet erklärt, warum: „Der Schriftzug steht für die Alltagskultur in der Nachkriegszeit, also insbesondere in den 1960er- und 1970er-Jahren.“ Bremen habe zwar schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine rege Kino-Kultur gehabt, trotzdem habe sich diese in den Nachkriegsjahren noch einmal besonders stark entwickelt. „Der Schriftzug ist inhaltlich schön und eignet sich für eine Inszenierung“, schwärmt Werquet.

Gefragt sind aufwendige Gestaltungen

Exponate in Glaskästen, die mit Texttafeln erläutert werden – allein damit kann ein Museum Besucher nicht mehr anlocken. Gefragt sind aufwendige Gestaltungen, bei denen das Eintauchen in eine Zeit möglich wird. Genau dafür will Werquet den Europa-Schriftzug wahrscheinlich nutzen. Ein genaues Konzept stehe aber noch nicht. Sicher sei nur, dass die Dauerausstellung im Focke-Museum der Bremer Nachkriegszeit künftig deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken soll.

An eine derart steile Karriere des Schriftzuges hatte Sammler Höllings vor 20 Jahren nie gedacht. „Kurz vor der Schließung des Kinos gab es eine große Auktion“, sagt er. Vor allem Kinosessel seien damals meistbietend verkauft worden. „Ich habe den Betreiber gefragt, was eigentlich aus dem Schriftzug werden soll“, sagt Höllings. Wahrscheinlich hätte der neue Eigentümer – die Drogeriekette Rossmann – das leuchtende „Europa“ entsorgt. Der Kino-Betreiber habe ihm schließlich zugesichert, dass er den Schriftzug bekommen könne, wenn er den Abbau selbst organisiert.

Höllings trommelte schnell Freunde zusammen, einer von ihnen war glücklicherweise Elektriker für Starkstrom. „Wir hatten das natürlich nicht angemeldet, und auf einmal stand die Polizei vor uns“, erzählt Höllings. Doch die Ordnungshüter hätten kurzerhand beim Absperren geholfen. Wenig später landeten die Buchstaben dann auf dem Dachboden der Familie Höllings.

Ohne das Coronavirus wäre der Schriftzug wahrscheinlich auch schon im Focke-Museum angekommen. Doch auch diese Kultureinrichtung ist geschlossen, zudem sollen die Mitarbeiter soziale Kontakte vermeiden. Dazu gehört auch die Transportfahrt von Osterholz-Scharmbeck nach Bremen. Es kann also noch ein paar Wochen dauern, bis der Schriftzug im Focke-Museum eintrifft.