Mawlid Abdi Kawrah macht im Klinikum Nord eine Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten. (Sebi Berens)

"Wer schreibt bleibt“, sagt Mawlid Abdi Kawrah und grinst von einem Ohr zum anderen. Der 18-Jährige zieht aus der Tasche seines Kittels einen kleinen Block. Auf dem notiert er alle neuen Vokabeln, die ihm im Laufe des Tages unterkommen. Und das sind immer noch eine ganze Menge, vor allem die medizinischen Fachbegriffe.

Seit dem vergangenen August absolviert der junge Mann aus Somalia im Klinikum Bremen Nord eine Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten. „Bis Ende der Woche muss ich die neuen Worte im Kopf haben“, setzt er sich selbst als Ziel. „Es ist wichtig, dass ich die Sprache noch besser kann.“

Ohne es zu wissen bestätigt der 18-Jährige, was Sarah-Anne Reimann später über ihn und andere Auszubildende sagen wird, die über die Zwischenstation Einstiegsqualifizierung (EQ) den Weg ins Klinikum Nord gefunden haben. „Die jungen Leute sind wissbegierig, sehr motiviert und verlässlich“, sagt die Bereichspflegeleiterin, die dieses Ausbildungskonzept ausgearbeitet hat und die EQler betreut. „Sie sehen das als Chance, hier einen Ausbildungsplatz zu bekommen.“

Mawlid Abdi Kawrah ist schon einen Schritt weiter. Er hat die einjährige Qualifizierungsmaßnahme im Krankenhaus erfolgreich abgeschlossen und sofort im Anschluss seine Ausbildung begonnen. Der einjährige Testlauf habe ihm dabei sehr geholfen, sagt er. „Das war ein guter Anfang. Sonst wäre das heute alles sehr viel schwieriger.“

Er erinnert sich noch gut an seine ersten Tage im Krankenhaus. So viel, was da alles auf ihn einprasselte. Dazu die Probleme mit der Sprache. „Ich habe vieles nicht gleich verstanden, musste immer wieder nachfragen“, sagt er und erzählt lachend, wie er häufiger mal etwas Falsches geholt hat, weil er nicht verstanden hatte, was seine Kollegen von ihm wollten. „Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen.“ Keine Frage, deutsche Sprichworte hat der Somalier gut drauf.

Die erste Station war die Zentrale Notaufnahme

Überhaupt – die deutsche Sprache. Im Gespräch betont Kawrah mehrfach, wie wichtig sie für ihn ist. „Früher hatte ich viele Dinge im Kopf, konnte sie aber nicht erklären“, erzählt er. Auch das hat sich geändert in den vergangenen Monaten. „Ich spreche nicht perfekt, aber gut. Die Menschen verstehen, was ich meine“, sagt er selbstbewusst. Schränkt dann aber sofort wieder ein.

Mit dem Schreiben laufe es noch nicht so gut. „Ist aber auch wichtig. Vor allem in der Berufsschule.“ Weshalb er gerne weiter zum Deutschkurs gehe, berichtet er. Jeden Dienstagnachmittag, zweieinhalb Stunden, neben der Ausbildung. Seine erste Station im Krankenhaus war die Zentrale Notaufnahme, seit Donnerstag arbeitet er in der onkologischen Tagesklinik. „Die Auszubildenden sollen hier nicht nur einen Fachbereich kennenlernen“, erklärt Sarah-Anne Reimann.

So werden unter anderem auch das Zentrum für Diagnostik, das Labor, verschiedene Tageskliniken und eine Arztpraxis weitere Stationen Kawrahs auf dem Weg zum Medizinischen Fachangestellten sein. Er freut sich drauf. „Mein Traum klappt“, sagt er und ist dabei noch lange nicht am Ende angelangt. Abitur und Studium sollen folgen. „Aber erst mal die Ausbildung fertigmachen“, betont er. Träume werden Schritt für Schritt umgesetzt.

Einstiegsqualifizierung ist der richtige Weg

Nicht anders ist das bei Rojin Ibrahim. Die Syrerin hat zeitgleich mit Kawrah die Einstiegsqualifizierung absolviert und wie er Anfang August 2017 den nahtlosen Übergang in die Lehre geschafft. Die 25-Jährige wird zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet. Erste Station dabei war das Migrationsamt, wo sie auch schon während der EQ gearbeitet hatte. Anfangs habe sie den Sinn der Qualifizierungsmaßnahme nicht wirklich verstanden, räumt sie ein.

Rojin Ibrahim wird zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet. (Karsten Klama)

„Ich habe gedacht, dass ich das nicht brauche, sondern eigentlich direkt mit der Ausbildung anfangen könnte.“ Heute, im Rückblick, hält die junge Frau die Einstiegsqualifizierung für den richtigen Weg. „Früher war ich eher schüchtern, das ist in dem Jahr viel besser geworden“, sagt sie. „Mein Deutsch ist besser geworden, ich kann jetzt auch viel besser mit Kunden umgehen.“

Genau das ist an ihrer aktuellen Ausbildungsstation gefragt. Seit Anfang Februar arbeitet Rojin Ibrahim am Schnellschalter im Jobcenter Ost II. Dort werden alle die Dinge erledigt, die ohne lange Wartezeit zu klären sind: Kunden aufrufen, Unterlagen entgegennehmen, Daten eingeben, Kunden mit komplizierteren Anliegen an die richtige Abteilung weiterleiten.

Selbstbewusstsein und Geduld

Bislang hospitiert die 25-Jährige noch, aber Ziel ist es, dass sie am Ende dieses Ausbildungsabschnitts im August „den Schnellschalter alleine schmeißt“, sagt die für die Auszubildenden im Jobcenter zuständige Fachassistentin, die nicht namentlich in der Zeitung genannt werden möchte. Und sie ist sicher, dass die Syrerin das auch schaffen wird. Denn die sauge den Lernstoff geradezu auf.

Und das ansonsten notwendige Rüstzeug habe sie sich nicht zuletzt während der Einstiegsqualifizierung zugelegt, erzählt Rojin Ibrahim. So viel hat sie in den ersten Wochen ihrer neuen Ausbildungsstation schon mitbekommen: Wer sich am Schnellschalter eines Jobcenters in Gespräche mit den nicht immer einfachen Kunden behaupten will, muss nicht nur fachlich auf der Höhe sein. „Man braucht auch Selbstbewusstsein und Geduld.“

Französisch auf Lehramt

Für einige ihrer Kunden ist die Syrerin aber schon heute ein wahrer Segen. Denn sie spricht nicht nur gut Deutsch, sondern auch Arabisch, Kurdisch und Französisch. „Wenn einige der Kunden merken, dass ich Arabisch spreche, haben sie sofort ganz ganz viele Fragen“, erzählt Ibrahim.

Und was kommt nach der Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement? Das lässt Rojin Ibrahim auf sich zukommen. Vielleicht ein Studium, wie sie es vor ihrer Flucht schon in Damaskus begonnen hatte – Französisch auf Lehramt. Aber jetzt steht die Ausbildung im Mittelpunkt. Da hält es die Syrerin ganz wie Mawlid Abdi Kawrah aus Somalia: Ihr neues Leben in Bremen erobert sie sich Schritt für Schritt.