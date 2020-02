Die Züge der Nordwestbahn sollen bald wieder normal fahren. (Sebi Berens)

Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) hat sich mit Vertretern der Nordwestbahn (NWB) getroffen. Darunter waren Tobias Heinemann, der Deutschland-Chef der NWB-Mutter Transdev, sowie Ulrich Ehrhardt, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Nordwestbahn. In dem Gespräch kündigten sie an, das zwischenzeitliche Ersatzkonzept ab Mai schrittweise zurückzunehmen und wieder zum vertraglich vereinbarten Angebot zurückzukehren. „Ich freue mich sehr, dass eine sehr unbefriedigende ÖPNV-Situation für die Menschen in Bremen-Nord und Bremerhaven nun allmählich ein Ende nimmt“, sagte Schaefer. „Ich baue darauf, dass die Nordwestbahn ihr Versprechen, bis September wieder in vollem Taktumfang zu fahren, tatsächlich realisiert.“