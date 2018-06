So lässt sich das Langschläfer-Frühstück doch gleich viel beschwingter genießen. Günter Höge sitzt im kleinen französischen Café im Lichthof des Weserparks und lauscht wie so viele andere an den Nebentischen den Proben des Dirigenten Florian Ludwig. Der sogenannte Symphonic Mob spielt nach 2016 nun schon zum zweiten Mal im Weserpark auf.

Engagierte Hobby- und Profi-Musiker in einem riesigen Orchester gemeinsam auftreten zu lassen, diese Idee entwickelte vor einigen Jahren das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO). "Vor drei Jahren wurden wir als eines von vier Orchestern in Deutschland ausgewählt, um diese Idee umzusetzen", erzählt Percussionist Marko Gartelmann, bei den Bremer Philharmonikern Projektleiter des Symphonic Mob. Rund 250 Musikerinnen und Musiker sitzen nun im Lichthof des Weserparks und lauschen aufmerksam den Anweisungen von Florian Ludwig, die er über Mikroport mit plastischen Vergleichen veranschaulicht. Der Jüngste ist acht Jahre, der Älteste über 80 Jahre alt. Anmeldungen habe es sogar aus Berlin und Köln gegeben, erzählt Gartelmann.

Als zum ersten Mal gemeinsam der Marsch der Toreros aus Georges Bizets Oper "Carmen" erklingt, moniert Ludwig: "Wir sind noch ein bisschen zu sehr Blauwal. Das muss noch ein wenig leichter und mehr nach Ballett klingen!" Also gleich noch einmal: "Auf in den Kampf Torero!" Und schon folgt eine weitere Komposition von Bizet: Auszüge aus der L'Arlesienne Suite. "Die Flöten müssen sich so anhören, als ob ein Wellensittich mit Ecstasy gefüttert worden wäre", sagt der Dirigent. Ludwig bringt das Orchester mit rollenden Bewegungen gehörig auf Touren und das Publikum swingt im Tamburin-Drive mit. Zuhörer Günter Höge ist als Philharmoniker-Novize auf Anhieb begeistert: "Ich finde das sehr schön!" Schon langjährige Fans des Orchesters sind dagegen Irma und Jürgen Lindemann, die seit zehn Jahren Abonnenten sind. Sie sind eigens zu dem Gratis-Konzert in den Weserpark gekommen. Den ultimativen, musikalischen Saison-Kehraus des Orchesters, das wollten sie sich nicht entgehen lassen. Das Ehepaar schwärmt noch immer von dem 12. Philharmonischen Tribute-Konzert an den Western-Helden Robert Mitchum.

Eben weil die Bremer Philharmoniker in Programm und Musikvermittlung innovative und unorthodoxe Wege gehen, sind sie vom DSO für den Symphonic Mob ausgewählt worden. "Das DSO hat für jede Orchesterstimme eine vereinfachte Fassung herausgebracht und kostenlos zur Verfügung gestellt", so Gartelmann. Die restlichen Kosten wurden komplett vom Weserpark übernommen. Center-Managerin Monika Mehrtens freut sich, dass sie diese Attraktion, Klassik zum Mitmachen und "Anfassen", schon zum zweiten Mal anbieten kann. Irma Lindemann hat sich jedenfalls für den nächsten Termin in zwei Jahren fest vorgenommen, beim Symphonic Mob mitzumachen. "Dann könnte ich ja vielleicht Geige statt Mandoline spielen", überlegt sie.

"Viele von den Hobbymusikern sind Wiederholungstäter", sagt Gartelmann. So wie Christian-Andreas Engelhardt, der sonst als Tenor auf der Bühne des Theaters am Goetheplatz steht. Nun spielt er den Kontrabass. Damit hat er vor vier Jahren in seiner Kirchengemeinde begonnen. Zuvor hat er dort schon Violine und Bratsche gespielt. "Es macht eine solche Laune, hier gemeinsam zu spielen", schwärmt er. Zu den Jüngsten im Symphonic Mob zählt Felix, der seit fünf Jahren Violine lernt. Der 11-Jährige fiebert seinem Orchesterdebüt doch etwas aufgeregt entgegen. "Das ist hier ein bisschen so wie beim Fußball: Die Amateure werden von den Profis mitgerissen und entwickeln den Ehrgeiz, noch besser zu spielen", sagt Gartelmann.

Je näher der Konzerttermin rückt, desto mehr füllen sich die Zuschauer-Reihen. Die Menschen stehen dicht gedrängt, auch in den oberen zwei Etagen des Lichthofes. Vom Kleinkind bis hin zu den Großeltern sind alle auf die nächsten Stücke gespannt. Niemand lässt sich von den scheppernd vorüberrollenden Einkaufswagen-Schlangen stören. Smartphones werden gezückt, Fotos und Videos gemacht. Und dann bringt Florian Ludwig ganz zart den melancholischen ersten Satz von Franz Schuberts unvollendter Sinfonie zum Schweben. "Der kann das sehr gut", war sich Marko Gartelmann von Anfang an sicher. "Er nimmt alle mit". Der Percussionist kennt den Dirigenten noch sehr gut von seiner Zeit am Theater Bremen. Von 2001 bis 2004 war Ludwig zweiter Kapellmeister, von 2004 bis 2007 dann erster Kapellmeister. Bis letzte Saison war der Dirigent Generalmusikdirektor in Hagen und ist Professor für Orchesterleitung in Detmold. Florian Ludwig ist ganz locker drauf und genauso lässt er nun auch das zeitgenössische Stück "Easy durchfedern" spielen. "Das ist leicht neben der Spur, aber schön!" sagt er. Für den begeisterten Applaus gibt es dann noch einmal "Carmen" als Zugabe.