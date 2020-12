Lockdown, Lüften, digitales Lernen: Zora Machura und Clemens Lange von der Gesamtschülervertretung erzählen, wie sich der Schulalltag in 2020 verändert hat. (Frank Thomas Koch)

2020 war ein spezielles Jahr. Wie würdet ihr dieses Jahr kurz beschreiben?

Zora Machura: Geprägt von Auf und Abs. Frustrierend, emotional, chaotisch.

Clemens Lange: Auf jeden Fall war es ein Jahr voller Unsicherheit. Man wusste oft nicht, wo es hingeht. Jeden Monat haben sich die Regeln wieder geändert.

Es gab viele Veränderungen für Schulen: Lockdown, Halbgruppen-Unterricht, Unterricht mit Maske... Welche Wochen waren für euch persönlich die bisher krasseste Phase der Pandemie?

Zora Machura: Für mich war das der Lockdown im Frühling. Ich fand das notwendig, aber auch sehr anstrengend, niemanden zu sehen und nur zu Hause zu sein. Gleich zu Beginn des Lockdown gab es diese Bilder von Lkw, die in Italien die Toten aus den Städten rausgefahren haben. Da hatte ich das Gefühl von sehr viel Verantwortung, damit das hier nicht passiert.

Clemens Lange: Vor den Herbstferien war es sehr anstrengend, weil man nicht wusste, ob bald ein Lockdown kommt und noch extrem viele Klausuren geschrieben werden. Und danach musste ich in Quarantäne, weil jemand, neben dem ich im Unterricht gesessen hatte, Corona-positiv war. Ich wurde dann negativ getestet. Aber wenn man die ganze Zeit in seinem Zimmer sitzt und Angst hat, dass man Corona hat oder seine Familie ansteckt, ist das schon stressig.

Was ist für euch gerade die größte Sorge, wenn ihr an die Schule denkt?

Zora Machura: Auf jeden Fall mache ich mir Gedanken über die Abschlussprüfungen. Ich schreibe in vier Monaten Abitur und weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Und ich finde es stressig, wenn mal wieder die Frage kommt, ob ich für Distanz- oder Präsenzunterricht bin. Ich finde den moralischen Konflikt total schwierig, denn Distanzunterricht ist für alle doof, die zu Hause schwierige Bedingungen fürs Lernen haben. Gleichzeitig ist es in der Schule doof für alle Kinder, die zur Risikogruppe gehören oder Risikogruppen-Angehörige haben.

Gab es auch witzige oder absurde Momente?

Clemens Lange: Relativ skurril war einer unserer Lehrer, der inzwischen die Schule verlassen hat. Er hat uns gepredigt, dass das mit Corona alles gar nicht so schlimm sei und dass wir nun alle den Merkel-Mundkorb anziehen – damit meinte er die Masken.

Du sprichst das Abitur an – fehlt euch durch Corona-Ausfälle jetzt viel Stoff, der noch nicht vermittelt werden konnte?

Zora Machura: Das ist leider extrem abhängig von der jeweiligen Lehrkraft. Manche Lehrer gehören zur Risikogruppe und waren seit März nicht mehr in der Schule. Manche Jahrgänge hatten also ein Dreivierteljahr lang Online-Unterricht. Und es ist einfach Fakt, dass man im Online-Modus nicht so viel schaffen kann, weil ganz viel Hilfe und Austausch fehlen.

Kannst du zwei Beispiele nennen, was Lehrer so im Distanzunterricht machen?

Zora Machura: Manche Lehrer teilen ihren Bildschirm, so dass wir sie bei der Video-Konferenz sehen können und erstellen aus unseren Beiträgen ein Tafelbild, das sie später für alle hochladen. Und andererseits gibt es immer noch Lehrer, die es gar nicht schaffen, eine Video-Konferenz zu machen und die nur Aufgaben auf der Lernplattform hochladen. Das ist sehr ineffektiv.

Hat auch mal eine Corona-Regelung unter Schülern für Wut gesorgt?

Clemens Lange: Als kurzzeitig die Quarantäne-Regeln so geändert wurden, dass an den Schulen außer der infizierten Person niemand mehr in Quarantäne gehen sollte, wenn alle Hygiene-Regeln eingehalten wurden, da gab es schon großes Unverständnis und Wut. Da haben wir uns gefragt, warum wir noch zur Schule kommen sollen, wenn sich die Schule mit diesen Regeln für uns Schüler nicht mehr wie ein sicherer Ort anfühlt. Zum Glück wurde diese Quarantäne-Regelung dann ja schnell wieder zurückgenommen. Weiterhin ein Thema ist aber auch das Lüften, weil vielen Schülerinnen und Schülern im Unterricht kalt ist.

Gibt es Positives, das ihr als Schüler aus der Corona-Zeit mitnehmt?

Zora Machura: Wir haben als Schülervertretung an unserer Schule einen Weihnachts-Dekorier-Wettbewerb ausgerufen. Jede Klasse sollte ihren Raum schmücken. Wir haben zum Beispiel Sterne gebastelt und an die Fenster geklebt und Girlanden aufgehängt. Unsere Parallelklasse hat sogar einen Tannenbaum angeschleppt.

Clemens Lange: Die digitalen Medien haben sich vorher auf den Computerraum, ein paar Beamer und seltenes Recherchieren mit dem Handy beschränkt. Außer meinem Informatiklehrer hat kaum jemand Its Learning verwendet. Jetzt werden digitale Medien auch generell im Unterricht genutzt, natürlich auch, weil die I-Pads jetzt da sind. Lehrer fangen zum Beispiel an, Hausaufgaben digital zu stellen, das ist ja auch für alle einfacher.

Was fordert ihr als Schülervertretung?

Zora Machura: Wir wünschen uns FFP2-Masken für Schülerinnen und Schüler. Wir waren auch regelmäßig im Kontakt mit der Bildungssenatorin – Claudia Bogedan hat bei unserem letzten Telefonat gesagt, dass sie sich dafür einsetzt.

Worauf freut ihr Euch am meisten in 2021, wenn hoffentlich die Pandemie so weit abebbt, dass vieles wieder möglich wird?

Zora Machura: Ich will wieder auf Konzerte gehen. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis, wieder mit vielen Menschen Musik zu hören und zu tanzen. Ich hätte zum Beispiel Karten für Annen May Kantereit gehabt.

Clemens Lange: Ich will mir wieder eine Mannschaft suchen und Fußball spielen. Und mich einfach abends mit Freunden am See treffen.

Zora Machura: Oh ja! Mal wieder mit mehr als zwei Menschen treffen. Zusammen Zeit verbringen, zusammen kochen, endlich mal wieder Gruppendynamik haben.

Clemens Lange: Ja, einfach dieses entspannte Zusammen-Gefühl, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Ich glaube aber, dass das noch dauern wird.

Das Gespräch führte Sara Sundermann.

Zur Person

Zora Machura (17) und Clemens Lange (17) vom Alten Gymnasium und vom Kippenberg-Gymnasium engagieren sich für die GSV. Die GSV ist die Gesamtschüler*innenvertretung in Bremen. Einmal im Jahr wird der Vorstand der GSV von Delegierten aller Bremer Schulen gewählt. Auch nicht gewählte Mitglieder dürfen im Vorstand mitarbeiten.

Weitere Informationen

In dieser Serie sprechen wir mit Menschen, deren Arbeitsumfeld sich in diesem Jahr durch das Coronavirus grundlegend verändert hat. Sie erklären, wie sich ihre Behörden, Einrichtungen oder Institutionen auf die neue Situation eingestellt haben, was die Änderungen für den Arbeitsalltag ihrer Kollegen und für sie persönlich bedeutet haben und weiterhin bedeuten. Im nächsten Teil folgt ein Gespräch mit Christian Zeyfang über die Herausforderungen vom Sportamt.