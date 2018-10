Das Bildungssystem ist "nur sehr schlecht" auf die Globalisierung und Digitalisierung vorbereitet, sagt Roman R. Rüdiger, Geschäftsführender Vorstand von Education Y. (Julian Stratenschulte/dpa)

Roman Rüdiger: Wir haben das selektivste Bildungssystem in Europa. Herkunftsbedingte Nachteile sind so stark wie nirgendwo anders, es gibt eine hohe Korrelation zwischen dem Elternhaus und dem Schulerfolg. Allerdings sind Schulerfolg und Bildungserfolg nicht das Gleiche.

Schulerfolg ist gleichbedeutend mit guten Noten und dem Erwerb eines Bildungszertifikats wie einem Abiturzeugnis. Er misst mehr Wissen als Kompetenzen. Doch in den meisten Zeugnissen steht nichts über die Fähigkeiten, die die meisten großen Unternehmen suchen: Kooperation, Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken. Dabei machen genau diese Kompetenzen den Menschen erfolgreich. Und genau dieser Kompetenzerwerb ist gleichbedeutend mit Bildungserfolg.

Im Moment fehlt uns eine Diskussion am Puls der Zeit. Die Welt verändert sich rasend schnell, sechzig Prozent der heute 16-Jährigen werden später in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Die Frage ist, wie Schule darauf vorbereitet. Die Konzepte, die man aktuell in Schulen findet, geben darauf keine Antworten, denn über die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts wird noch gar nicht diskutiert. Wir denken nur an die Gegenwart, nicht an die Zukunft.

Nur sehr schlecht. Wir sind in einem epochalen Umbruch, ähnlich wie beim Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Damals hat sich die gesellschaftliche Realität so schnell verändert, dass viele mit ihren Fähigkeiten nicht nachgekommen sind und in soziale Isolation gefallen sind. Erst, als das Schulsystem neu aufgebaut wurde und eine Schulpflicht eingeführt wurde, änderte sich das. Jetzt sind wir wieder an so einem epochalen Wechsel – deshalb müssen wir es wieder schaffen, dass wir unsere Kinder passend zu qualifizieren.

… wäre es sicherlich keine Drei mehr. Es gibt einige Schulen, die ihrer Zeit voraus sind und einige, die stark hinterherhinken. Einzelne Schulen oder einzelne Lehrkräfte arbeiten zeitgemäß und machen einen tollen Job. Doch junge Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt aus der Uni kommen, sind überhaupt nicht fit in Sachen digitales Lernen. Denn schon allein die universitäre Lehrerausbildung ist nicht am Stand der Zeit.

Die zentrale Stellschraube für kompetenzorientiertes Lernen ist die Haltung und Handlung der Lehrkraft. Lehrer bringen Schülern nichts bei, sie bieten eine Lernmöglichkeit an. Was der Lehrer sagt, kommt in einer Schulklasse 26 Mal unterschiedlich an. Kompetenzorientierung entsteht dadurch, dass Lehrerinnen und Lehrer in einer veränderten Haltung Lernprozesse entwickeln, die zum Mitwirken, zum eigenständigen, motivierten Erarbeiten von Inhalten und Kompetenzen anregen.

Ich vermeide ganz bewusst das Wort Unterricht, denn dieser Begriff geht von einer Hierarchie aus. Lernen ist ein sehr demokratischer Prozess, deswegen muss die Schüler-Lehrer-Interaktion verändert werden. Lehrer sollten eher Coaches oder Lernbegleiter sein und auch akzeptieren, dass Schüler manchmal mehr wissen.

Die Methoden sind gar nicht entscheidend. Frontalunterricht – wenn man es so nennen will – ist wichtig, wenn er in ein gutes Konzept eingebunden ist. Aber Schülerinnen und Schüler sollten immer in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden, weshalb sie in ihren Lernprozessen viel Verantwortung bekommen sollten. Deswegen sollten auch Klassenräte oder andere demokratische Strukturen gestärkt werden.

Wenn Bildungserfolg mit Kompetenzentwicklung zu tun hat, ist die Familie wichtiger als die Schule. Das wurde schon in der ersten Pisa-Studie 2001 festgestellt. Die Kompetenzen, die Kinder in den ersten vier Lebensjahren erlernen, begleiten sie ein Leben lang. Deswegen geht richtige Förderung nur, wenn man schon im Vorschulalter einsteigt und die Familie einbezieht. Kritisches Denken zum Beispiel bekommt man eher zu Hause vermittelt als in der Schule.

Das gegliederte Schulsystem muss überwunden werden. Im internationalen Vergleich ist Deutschland mit der Trennung der Schülergruppen nach der 4. Klasse ziemlich allein auf weiter Flur. Das ist total aus der Zeit gefallen.

Politik ist die Kunst des Machbaren. Momentan ist diese Entscheidung für Bremen, aus einer politischen und finanziellen Sicht, der vermutlich richtige Schritt.

Sicher sind kleinere Klassen und die damit verbundenen Potenziale für jeden Einzelnen von Vorteil. Aber ist nicht die einzige Lösung. Kleinere oder größere Lerngruppen entscheiden nicht über erfolgreichen Unterricht, das zeigt zum Beispiel die sogenannte Hattie-Studie. Wichtig ist, was der Lehrer draus macht: In Japan beispielsweise werden große Klassen geteilt und die beiden Gruppen lernen, indem sie einander Quizfragen stellen. Das ist viel erfolgreicher als eine kleine Klasse, die traditionell unterrichtet wird.

Natürlich braucht es mehr Ressourcen für unsere Bildungseinrichtungen. Aber individuelle Förderung muss nicht mit der Kapazität der Lehrer zusammenhängen. Es gibt genug Lehrer, die individuelle Förderung mit dem Potenzial der Schüler zusammenbringen, durch sogenanntes Peer-Learning zum Beispiel. Deswegen: Manchmal wird die Ressourcenfrage vorgeschoben. Wir brauchen gute Konzepte und eine gute Lehrerausbildung.

Die Schulen vor Ort müssen gestärkt werden und mehr Raum bekommen. Der wichtigste Hebel ist die Schulleitung. Richtig gute Schulen in ganz Deutschland zeichnen sich meist durch herausragende und besondere Schulleitungen aus, durch charismatische Visionäre sind. Da kann die Politik ganz genau hinschauen, wie diese Stellen besetzt und gefördert werden können.

Sicher ist die Umgestaltung der Schulleitungspositionen wichtig. Aber wir müssen Schulen auch viel mehr Vernetzen und Öffnen, um sie als Partner von Stadtteilen oder Unternehmen zu entwickeln. Zuletzt müssen wir Schülerpartizipation mehr fördern: Wenn wir uns trauen, Schülern mehr Verantwortung zu geben und sie fragen, was sie wichtig finden. Schüler sind die Experten fürs Lernen, weil sie es tagtäglich tun. Diese Expertise müssen wir nutzen.

Zur Person

Roman R. Rüdiger (52)

ist Sozialpädagoge und Sozialmanager. Er ist seit 13 Jahren Geschäftsführender Vorstand der Organisation „Education Y“, die Bildungsprogramme für eine neue Lernkultur entwickelt. Er war Gründer des Bundesverbandes Innovative Bildungsprogramme.

Zur Sache

Die Conrad-Naber-Lecture

Roman R. Rüdiger ist einer der Gäste, die am Montag, 22. Oktober, bei der elften Auflage der Conrad-Naber-Lecture „Visionen“ über die Frage diskutieren, welche Antworten die Erziehungswissenschaften auf die Umbrüche in der modernen Gesellschaft hat. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Großen Saal der Handelskammer Bremen und wird von den Unifreunden Bremen ausgerichtet. Zu Gast sind neben Rüdiger auch Franz Jentschke, ehemaliger Direktor der Gesamtschule Bremen-Ost sowie Andreas Schleicher, Direktor für Bildung und Kompetenzen der OECD. Moderiert wird die Diskussion von Christian Berg.