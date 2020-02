"Wer von Euch hat denn schon einmal Steuern gezahlt?“ Die Frage von Finanzbeamtin Julia Figura bleibt zunächst unbeantwortet. Niemand in der 10c an der Gesamtschule West in Gröpelingen hebt die Hand. Vielleicht sind sich die Schülerinnen und Schüler nicht sicher, ob sie schon einmal etwas an den Staat gezahlt haben, vielleicht sind sie auch nur noch etwas schüchtern.

Im Verlauf von zwei Schulstunden dürfte den Jugendlichen aber deutlich klarer geworden sein, wo sie überall Steuern zahlen: Wenn sie ein Brötchen beim Bäcker kaufen ebenso wie beim Klamotten-Shopping, beim Tanken oder indirekt sogar, wenn sie ihr Handy laden – denn es gibt eine Stromsteuer. „Dass es sogar eine Biersteuer gibt, hätte ich nicht gedacht“, sagt der 16-jährige Valon.

Die Bremer Finanzbehörde schickt neuerdings ein Team von Beamten zum Sondereinsatz in Bremer Schulen: einen Steuerfahnder, eine Betriebsprüferin, einen EDV-Experten und zwei Mitarbeiterinnen aus der Ausbildungsabteilung der Behörde. Sie wollen ab jetzt einmal im Monat einer Schule einen Besuch abstatten. Das Ziel: Sie wollen den Schülerinnen und Schülern vermitteln, wie das Steuersystem funktioniert. Woher kommt das Geld, das der Staat einnimmt? Wofür gibt er es aus? Und was tun eigentlich Finanzbeamte? „Schließlich steht es für die Jugendlichen bald an, zum ersten Mal ihre Steuererklärung zu machen“, sagt Figura.

Deshalb gab es für die Klasse 10c in der ersten von zwei Schulstunden eine Powerpoint-Präsentation zum Thema Steuern und in der zweiten ein Quiz, bei dem zwei Schülerteams zeigen konnten, was sie sich von diesem Fachwissen gemerkt haben. Ein Quiz, das die Jugendlichen übrigens ziemlich mühelos meisterten: Von sperrigen Verwaltungsbegriffen wie „Veranlagungsbezirke“ und „Vollstreckung“ ließen sie sich nicht abschrecken, beide Teams beantworteten die Mehrheit der Quizfragen korrekt.

Ausgerückt in den Bremer Westen waren übrigens vorrangig jüngere Finanzbeamte: Die jüngste ist 22, der älteste 43 Jahre alt. Besonders aufmerksam sind die Jugendlichen, als Steuerfahnder Jan Joest von seiner Arbeit erzählt: „Die Steuerfahndung ist die Polizei für Steuern, sie kann Kontos pfänden und Wohnungen durchsuchen.“ Als er seinen Durchsuchungskoffer öffnet und die Arbeitsutensilien von der Taschenlampe über die Gasmaske bis zur kugelsicheren Weste auspackt, ist ihm die Aufmerksamkeit der Schüler gewiss. „Ich wühle alles durch und suche Beweismittel für eine Steuerhinterziehung.“

„Klingt spannend“, sagt Schülerin Albena. „Interessanter, als ich gedacht hätte“, urteilt auch ihre Sitznachbarin Dilan. „Ich hätte gedacht, Finanzbeamte arbeiten eher im Büro, ich wusste nicht, dass sie auch rausgehen und Durchsuchungen machen.“

Neben Wissensvermittlung hat der Schulbesuch aus Sicht der Finanzbeamten aber noch ein zweites Ziel: Die Finanzbehörde braucht Nachwuchs. Und sie will dabei insbesondere auch Jugendliche aus Einwandererfamilien motivieren, sich zu bewerben. „Wir haben nicht genügend Auszubildende“, sagt Figura. „Wir müssen sichtbarer werden und an die jungen Leute herankommen.“ Pro Jahrgang gibt es bei der Bremer Finanzbehörde 60 Ausbildungsplätze zu vergeben: 30 für den mittleren und 30 für den gehobenen Dienst. „Aktuell haben wir noch Plätze in den Klassen zu vergeben“, sagt Figura.

Auszubildende mit Migrationshintergrund sind bisher noch selten: „Wir haben Migranten bei uns, aber nur wenige“, sagt Dagmar Bleiker, Sprecherin des Finanzressorts. „Und unser Ziel ist es, so bunt zu werden wie die Gesellschaft.“ Doch möglicherweise hätten manche Zuwanderer-Eltern in ihrem Heimatland auch eher schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht, vermutet sie. Deshalb wolle man mit den Jugendlichen direkt in Kontakt kommen – gerade in Schulen in Stadtteilen mit viel Migration. Am 21. März öffnet zudem die Bremer Steuerverwaltung am Rudolf-Hilferding-Platz ihre Türen für einen Tag der Ausbildung.