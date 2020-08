Der Verletzte wollte sich von seinem Fahrer in ein Krankenhaus fahren lassen, wurde von diesem aber vor einem Krankenkassengebäude in der Kirchhuchtinger Landstraße abgesetzt und später von einem Rettungswagen abgeholt. (Christian Butt)

Nach den Schüssen auf einen 35-jährigen Mann, der einer Rockergruppierung angehört, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann aus Niedersachsen befand sich am Dienstagmittag als Beifahrer in einem Auto auf der Heinrich-Plett-Allee, etwa in Höhe der Bredaer Straße, als aus einem anderen Wagen mehrere Schüsse auf ihn abgegeben wurden. Dabei wurde er von einer Kugel getroffen und anschließend von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Nach Angaben der Kriminalpolizei ist der Verletzte Mitglied einer Rockergruppierung. Ob diese Mitgliedschaft im direkten Zusammenhang mit der Tat steht, wird nun ermittelt. Die Fahndung nach dem oder den Schützen dauert an.

Mehr zum Thema Polizeieinsatz in Bremen-Huchting Polizei: Angeschossener gehört Rocker-Club an Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge gehört der am Dienstag in Huchting angeschossene 35-Jährige ... mehr »

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Dienstagmittag auf der Heinrich-Plett-Allee zwischen der Kirchhuchtinger Landstraße und der B75 verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter 0421 362 38 88 beim Kriminaldauerdienst zu melden.