In der Bremer Innenstadt haben sich am Donnerstagnachmittag mehrere Männer gestritten, einer von ihnen gab dabei Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. (Carsten Rehder/dpa)

Schüsse auf dem Platz Auf der Brake an der Disco-Meile zwischen Contrescarpe und Breitenweg haben am Donnerstag gegen 16.25 Uhr Passanten und Beschäftigte im Siemens-Hochhaus aufgeschreckt. Die Polizei rückte vorsichtshalber mit mehreren Streifenwagen an. Die Beamten sperrten den Bereich ab und sicherten das Gebiet. Es stellte sich heraus, dass es sich um Schüsse aus einer Schreckschusswaffe handelte, wie Polizeisprecher Nils Matthiesen erklärte. Drei Männer waren aus bisher ungeklärten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf ein 35-Jähriger eine Pistole gezogen und und mehrere Schüsse abgegeben habe. Die Polizei überwältigte den Mann, der festgenommen wurde. Verletzte habe es keine gegeben.