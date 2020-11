Martina, Klaus und Karin Petry: In dieser Woche endet die mehr als fünf Generationen alte Geschichte des Schuhhauses Meineke (Christina Kuhaupt)

„Schrecklich“, seufzt Klaus Petry beim Anblick der leer gefegten Glasregale in seinem Schuhhaus Meineke. Seit 1971 ist er in dem mittelständischen Unternehmen tätig. 1983 übernahm er gemeinsam mit seiner Frau Karin die Geschäftsleitung. Aber wo noch vor wenigen Monaten gleich auf mehreren Etagen Schuhpaare akkurat aufgereiht standen, herrscht bis auf das Erdgeschoss nur noch Leerstand. Für Karin Petry ein trauriger Anblick. Ein Schild weist auf das Ende hin. Das Schuhhaus Meineke, das in der Sögestraße seit 2004 seinen Sitz hat und mit seinen 129 Jahren eines der ältesten inhabergeführten Einzelhandels-Fachgeschäfte in Bremen ist, schließt zum 7. November. Für die beiden Meineke-Schuhhäuser am ursprünglichen Stammsitz in Vegesack, an dem 1891 die Unternehmensgeschichte begann, konnten immerhin Nachfolger gefunden werden.

Damit ist nach mehr als fünf Generationen endgültig Schluss. Der Ausverkauf läuft bereits seit Wochen. Viele Stammkunden schauen in diesen Tagen noch einmal vorbei, um sich persönlich zu verabschieden und der Familie Petry alles Gute zu wünschen. Tochter Martina Petry arbeitet seit 1998 in dem mittelständischen Unternehmen. „Unser besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen, von denen viele seit Jahrzehnten hier tätig sind, aber auch unserer treuen Kundschaft“, sagt die studierte Betriebswirtin.

Die Kundschaft hat in der Innenstadt nun ein Problem: Denn Meineke war neben dem Schuhgeschäft Wachendorf, das 2016 nach 140 Jahren schloss, einer der wenigen Spezialisten für Wohlfühl-Schuhe. Nicht nur die ältere Kundschaft wusste zu schätzen, dass es neben dem modischen Sortiment auch immer Schuhe für lose Einlagen gab. Eben Schuhe, in denen es sich einfach nur gut laufen lässt. Und die, behauptet Katrin Petry, finde die Kundschaft nun mal eben nicht im Internet.

Das Schuhhaus Meineke hat eine lange Familiengeschichte. Rudolf Wilhelm August Meineke übernahm vor 129 Jahren die Schuhmacherei Engels. Und jetzt das Ende. Dabei habe es in den Geschäften in Vegesack auch in Krisensituationen keinen nennenswerten Umsatzeinbruch gegeben, erzählt Familie Meineke. Auch das mag ein Grund sein, warum es dort im Gegensatz zum Firmensitz in der Sögestraße Nachfolger gibt. Trotz bundesweiter Gespräche habe sich für das Geschäft in der City kein Nachmieter aus der Schuhbranche finden lassen.

Arbeitsplätze erhalten

Anfang Mai hatte die Inhaber-Familie einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Unter anderem sei die Comes Unternehmensberatung mit einen Investorenprozess beauftragt worden, sagt Klaus Petry. Das Ziel, alle drei Schuhhäuser an einen oder mehrere Investoren zu übergeben und so alle 23 Arbeitsplätze zu erhalten, habe sich lediglich in den beiden Geschäften in Vegesack umsetzen lassen, bedauert der Geschäftsführer.

Die Rahmenbedingungen in der Bremer City seien ganz offenbar zu schwierig. „Die Entwicklung der Innenstadt kommt nicht voran. Die Maßnahmen dauern einfach viel zu lang“, sagt Martina Petry. Alles sei seit Jahren festgefahren und dann werde es der Kundschaft, die aus dem Umland anreise, auch noch schwer gemacht – Stichwort autofreie Innenstadt, wie Martina Perty anfügt. Zudem sei die Taktung des öffentlichen Nahverkehrs einfach nicht hoch genug. „Auf die Kundschaft aus dem Umland waren wir aber immer dringend angewiesen“, sagt Martina Petry.

Zudem würden die teils hohen Mieten in der Innenstadt vielen Einzelhändler zu schaffen machen. „Denn die müssen erstmal erwirtschaftet werden“, betont Klaus Petry. Den Unternehmenssitz 2004 in die Sögestraße zu verlegen, sei damals eine strategische Entscheidung gewesen. Das Center-Konzept, mit dem das Schuhhaus in mehreren Shopping-Centern in Bremen präsent war, habe sich zu diesem Zeitpunkt schon als überholt erwiesen, erklärt Martina Petry.

Dass mit Meineke wieder ein Geschäft im Zentrum der Stadt schließt, unterstreicht den wachsenden Leerstand. Die Räume in der Domshof-Passage, in dem der Bremer Traditions-Schreibwarenladen Dörrbecker einst seinen Sitz hatte, stehen beispielsweise seit zwei Jahren leer. Und Corona macht es den Betreibern nicht leichter. Der erste Lockdown sei mitten in die umsatzstarke Frühjahrssaison geplatzt, sagt Klaus Petry. „Ein Umsatzminus von bis zu 40 Prozent können Sie nicht mal so aufholen.“ Familie Petry hat in den vergangenen Monaten hart gekämpft, um die drei Traditionsgeschäfte zu retten – gereicht hat es nicht. Am Sonnabend endet somit auch ein Stück Familiengeschichte.