Sophie Wagner (Christina Kuhaupt)

Hallo, ich bin Sophie und ich habe jetzt die erste Woche der „Corona-Ferien“ überstanden. Bis jetzt hält sich die Langeweile noch in Grenzen, da ich ja auch genug Schulaufgaben von meinen Lehrern bekommen habe. Damit habe ich manchmal nur eine Stunde zu tun, manchmal aber auch ganze fünf Stunden. Dafür machen meine Freunde und ich öfter mal so was wie eine Telefonkonferenz, damit wir die Aufgaben zusammen erledigen können. Das war zum Beispiel bei Mathe oder Bio so, da sind die Aufgaben besonders schwer gewesen. In Englisch muss ich Aufgaben im Arbeitsheft lösen. Das fotografiere ich dann ab und sende das Foto meiner Lehrerin als E-Mail. Bis zur Abgabe haben wir manchmal nur ein paar Tage Zeit, manchmal aber auch eine ganze Woche.

Aber so langsam merke ich, dass die zwei Wochen Schulausfall doch nicht so cool werden, wie ich anfangs dachte. Man kann nichts unternehmen und mit Freunden treffen geht auch nicht. Mein Vater hatte am Freitag Geburtstag. Normalerweise hätten wir eine kleine Feier mit der Familie von meinem ­Patenonkel und ein paar Freunden gemacht, aber Corona hat uns auch da einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Genauso geht es meiner Freundin, die am Dienstag Geburtstag hatte und nun auch nicht feiern konnte. Jetzt ist es leider nur eine Whats­app-Nachricht mit „Happy Birthday!“ geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber ich hoffe sehr, dass ich nach den Osterferien möglichst bald wieder in die Schule kann und meine Freunde wiedersehe.

Zur Person

Sophie Wagner (14)

ist die Tochter unseres

Redakteurs Joerg Helge Wagner. Sie besucht

die 8. Klasse des St.-Johannis-Gymnasiums

in Bremen-Mitte.