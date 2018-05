Auf dem ehemaligen Firmengelände wird eines der größten Baugebiete in der Stadt entstehen. (fr)

Als Reaktion auf die Neubaupläne der Firma Justus Grosse auf dem Gelände der ehemaligen Zigarettenfabrik Martin Brinkmann im Stadtteil Woltmershausen plant die Stadt bereits die erforderliche soziale Infrastruktur. Nach Angaben der Bildungsbehörde ist im vorderen Woltmershausen offenbar eine neue Grundschule vorgesehen, die vier Klassen pro Jahrgang aufnehmen kann.

In der aktuellen Schulstandortplanung ist nachzulesen, dass mit einer Fertigstellung im Jahr 2030 gerechnet wird. Außerdem solle dort perspektivisch eine Kita gebaut werden, die sowohl Krippen- als auch Kindergartenkinder aufnehmen kann. Dafür sei im vorderen Woltmershausen bereits eine Vorratsfläche reserviert worden, teilte eine Vertreterin der Senatorin für Kinder und Bildung kürzlich Woltmershauser Stadtteilpolitikern mit.

Auf dem ehemaligen Firmengelände wird eines der größten Baugebiete in der Stadt entstehen. Der Projektentwickler Justus Grosse hatte das Areal zum 1. Mai 2018 übernommen. Das mittelständische Familienunternehmen will nach ersten Schätzungen mehr als 240 Millionen Euro in das Gesamtquartier investieren und bis zu 1200 Wohnungen in Verbindung mit bestehenden Büro- und Gewerbeeinheiten bauen. Baubeginn könnte bereits im Sommer 2020 sein.