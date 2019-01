Weil die Heizungen streikten, hatten Schüler in Bremen und Niedersachsen in diesem Winter bereits mehrmals kältefrei. (imago/Panthermedia)

Kältefrei - das hatten Schüler in Bremen und Niedersachen in diesem Winter bereits mehrmals. Grund waren kaputte Heizungsanlagen.

Bisher fiel der Unterricht in Bremen an fünf Schulen jeweils einen Tag lang aus, weil die Heizkörper in den Klassenräumen kalt blieben. Eine Notbetreuung der Kinder durch die jeweilige Schule sei aber gewährleistet worden, berichtet Peter Schulz von Immobilien Bremen.

Immobilien Bremen: Regelmäßige Kontrollen

An zu laschen Kontrollen der Heizungen liege es nicht, so Schulz. "Mitarbeiter der Abteilung Baumanagement bei Immobilien Bremen nehmen die öffentlichen Gebäude alle drei Jahre in Augenschein und erfassen und bewerten deren Zustand." Die Ergebnisse würden an die Strategieabteilung weitergegeben, die wiederum daraus die Wirtschaftspläne für den Bauunterhalt und die Sanierungsprogramme aufstelle. Doch die Kontrollen und Wartungen könnten noch so gut sein: "Heizungsausfälle und Heizungsfehler lassen sich in den Wintermonaten nicht hundertprozentig ausschließen, sie treten auch bei neueren Anlagen auf", betont Schulz.

Immobilien Bremen sei aber bemüht, nötige Reparaturen so schnell wie möglich durchführen zu lassen. Die Hausmeister seien die ersten Ansprechpartner. Es könne aber manchmal Verzögerungen geben, da die Hausmeister aus Gründen der Finanzierbarkeit keinen Bereitschaftsdienst über 24 Stunden an 7 Tagen haben, so Schulz.

Wie schnell Probleme mit der Haustechnik im Einzelfall gelöst werden können, hänge auch von deren Größe ab. "Manchmal reicht es, durch die Gebäudeleittechnik eine Programmierung anpassen zu lassen, manchmal muss die Heiztechnik insgesamt erneuert und saniert werden." Häufig führten im Winter auch geplatzte Wasserrohre zu Heizungsausfällen, erläutert Schulz.

Probleme auch in Niedersachsen

In Niedersachsen stellen Probleme mit Heizungen in Schulen ebenfalls ein Problem dar. Am vergangenen Freitag fiel für mehr als 2800 Schüler der Walter-Gropius-Schule sowie der Hermann-Nohl-Schule in Hildesheim der Unterricht deshalb aus. Dies war zudem bereits unter anderem an der IGS Süd in Langenhagen, der Hagenberg-Grundschule in Göttingen und an der Grundschule Eicken-Bruche in Melle im Kreis Osnabrück der Fall. Im "Fehlstundenportal Niedersachsen" werden alle Unterrichtsausfälle erfasst. Danach kamen vom 16. August 2017 bis zum 23. Januar 2019 insgesamt 14435 Fehlstunden zusammen. Zwar werden darin nicht die Schulausfälle wegen defekter Sanitär- und Heizungsanlagen erfasst, in dieser Statistik spielen sie aber definitiv eine Rolle.

Kritik vom Landeselternrat

Der Landeselternrat Niedersachsen beklagt mangelnde Investitionen in die Gebäude der Schulen. "Die Schulträger sollten ihrer Verpflichtung mehr nachkommen, die Schulen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten", sagte der Ratsvorsitzende Mike Finke im NDR. Es fließe zudem in Hauptschulen weniger Geld als in Gymnasien, bemängelte Finke.

Auch Thorsten Bullendiek vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund hat die Problematik der Heizungsausfälle in den Schulen erkannt, weist die Vorwürfe des Landeselternrats jedoch zurück. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er: "Wir haben ein großes Problem damit, wegen des Vergaberechtes Handwerker zu bekommen." Veränderungen in diesem Zusammenhang würden gerade im Landtag diskutiert. Dass die Kommunen wegen knapper Etats notwendige Wartungen nicht angehen, sei nicht der Grund, so Bullendiek.

Mehr Engagement gefordert

Der Hinweis auf die bürokratischen Hürden ist für Finke allerdings nur vorgeschoben. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" betonte der Vorsitzende des Landeselternrats Niedersachsen: "Wenn ich mit Engagement an die Wartung der Heizung gehen würde und nicht bis zum letzten Tag warten würde, dann würde man der Probleme eher Herr werden können."