Die Oberschule am Leibnitzplatz in der Bremer Neustadt ist einer der größeren Standorte im Sekundarbereich. Eine reguläre Schulleitung gibt es dort seit den Herbstferien 2017 nicht mehr. (Christina Kuhaupt)

Vier Wochen fehlen noch, dann wird die Oberschule am Leibnizplatz (OSL) ein Jahr lang ohne reguläre Schulleitung sein. Eine rekordverdächtig lange Vakanz, für die viele Pädagogen und Eltern kaum noch Verständnis haben. Die Bildungsbehörde räumt die missliche Situation ein, verweist aber auf personalrechtliche Bestimmungen, an denen sie nicht vorbeikomme.

Nach zwei vergeblichen Versuchen, die Stelle ohne eine formale Ausschreibung wieder zu besetzen, soll die Nachfolge nun möglichst rasch geregelt werden. Ausgangspunkt des Problems war die Ablösung des früheren Chefs Hamid Frizi vor den Herbstferien 2017. Die Bildungsbehörde betraute den Pädagogen damals mit Planungsaufgaben, ohne ihn allerdings rechtswirksam zu versetzen.

Er blieb formal Stelleninhaber. Zum Halbjahreswechsel bemühte sich die Behörde, den Chefposten an der OSL zunächst kommissarisch mit einem Pädagogen von einer anderen Bremer Oberschule zu besetzen, doch diese Pläne zerschlugen sich. Nach Informationen des WESER-KURIER fühlte sich der Anwärter hingehalten, weil er nichts Schriftliches zu seiner Berufung bekam, und sagte schließlich ab.

Kurz vor den Sommerferien sollte dann plötzlich alles ganz schnell gehen. Die Bildungsbehörde hatte einen Lehrer vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium für die Position gewonnen. Zum neuen Schuljahr sollte es für ihn an der OSL losgehen. Der Kandidat hatte sich bereits mit einer Feier bei seinen alten Kollegen in Huchting verabschiedet.

Doch wenige Tage, nachdem er zu Beginn des neuen Schuljahres seinen Schreibtisch am Leibnizplatz bezogen hatte, war für ihn der berufliche Aufstieg schon wieder Geschichte. Die Bildungsbehörde hatte offenbar nicht alle Akteure, die bei einer solchen Berufung einzubeziehen sind, auch tatsächlich konsultiert.

Die Frauenbeauftragte der Bildungsbehörde legte jedenfalls ihr Veto ein, und so musste der gerade erst installierte neue Schulleiter das Chefzimmer wieder räumen. Ein Vorgang mit Seltenheitswert. Die Geduld des Elternbeirates der OSL ist inzwischen restlos aufgebraucht.

Dauerhafte Lösung ist unabdingbar

„Erst kündigt man uns an, dass jemand kommt, und dann erfolgt der Rückzieher. Das ist für uns Eltern sehr irritierend“, bringt Vorstandsmitglied Margot Kröger ihre Verärgerung zum Ausdruck. Der Schulalltag laufe zwar problemlos, denn mit der stellvertretenden Schulleiterin Konstanze Neysters gibt es eine kommissarische Chefin des Kollegiums. Eine dauerhafte Lösung für die Spitze der OSL sei aber unabdingbar, „weil sonst die Schulentwicklung blockiert ist“, so Kröger.

Enttäuscht ist sie auch, weil von der Bildungsbehörde keine Informationen kämen. Zu dem Hin und Her um den Huchtinger Chefposten-Anwärter hat es laut Kröger „uns gegenüber bisher keine Kommunikation der Behörde gegeben“. Am Mittwoch soll sich das ändern.

Dann wird es einen Gesprächstermin mit dem zuständigen Abteilungsleiter Michael Huesmann geben, von dem sich die Elternvertreter Aufklärung über den Sachstand erhoffen. Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, bedauert die Hängepartie an der Oberschule am Leibnizplatz. Sie macht rechtliche Gründe geltend.

Der im Herbst 2017 abgelöste Schulleiter Hamid Frizi sei bis Freitag vergangener Woche formal weiter Stelleninhaber gewesen. „Das hat etwas mit Widerspruchsfristen zu tun, die wir abwarten mussten“, sagt Kemp. Und genau da liege das Problem. Denn verwaltungsrechtlich sei es nicht möglich, eine Stelle, die noch besetzt ist, neu auszuschreiben.

Inzwischen habe sich der Sachverhalt geändert, sodass nun auf gesicherter rechtlicher Basis eine formale Ausschreibung gestartet werden könne. Möglicherweise kommt dabei doch noch der jäh ausgebremste Kandidat aus Huchting zum Zuge. „Wir würden es begrüßen, wenn er sich bewerben würde“, deutet Annette Kemp an.

Aus Sicht der Schulpersonalrätin Angelika Hanauer hat die Bildungsbehörde in der Angelegenheit gleich mehrfach unglücklich agiert. Zum einen in der Personalie Frizi, zum anderen bei der Berufung des Nachfolgekandidaten aus Huchting. „Es ist unglücklich, jemandem zu signalisieren, dass er eine bestimmte Funktion übernehmen soll, ohne Mitbestimmungsrechte zu beachten“, so Hanauer. Das Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) sei gut beraten, ähnliche Vorgänge in Zukunft sensibler zu handhaben.