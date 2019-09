Jürgen Grotkop-Kötter, stellvertretender Schulleiter (Scheitz)

An der Oberschule am Leibnizplatz haben ein neuer Schulleiter sowie ein neuer stellvertretender Schulleiter ihre Arbeit aufgenommen. Damit endet in der Neustadt für die Schulgemeinschaft die fast zweijährige Hängepartie, während der zeitweise sogar beide Posten unbesetzt gewesen waren (wir berichteten).

„Wir wissen, dass es in der Zwischenzeit nicht immer einfach gewesen ist“, sagt der neue Schulleiter, Karsten Lüpke. Aber er habe seit seinem Dienstantritt zum Schuljahresbeginn bereits den Eindruck gewonnen, „dass das Kollegium mit sehr viel Einsatz dafür gesorgt hat, dass das ambitionierte Programm der Schule sehr gut weitergelaufen ist“, lobt er die Leitungs- und Lehrkräfte an der Oberschule. Für diese Leistung habe er „größten Respekt“.

Der 49-jährige Karsten Lüpke ist zuvor drei Jahre der stellvertretende Schuldirektor am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium im Bremer Stadtteil Huchting gewesen. Außerdem hatte er in Bremen-Nord das Nebelthau-Gymnasium in freier Trägerschaft mit aufgebaut.

Die Schulleiterstelle war seit Oktober 2017 unbesetzt, weil der damalige Schulleiter Hamid Frizi in die Bildungsbehörde gewechselt ist. Komplizierte personalrechtliche Bestimmungen verhinderten seither mehrfache Versuche des Ressorts, die Stelle neu zu besetzen – woraufhin Elternvertreter mit Unverständnis reagiert hatten. Eine Besonderheit von diesem monatelangen Ringen um eine Neubesetzung bleibt allerdings: Karsten Lüpke ist als kommissarischer Leiter tätig, da der Posten offiziell noch durch seinen Vorgänger besetzt ist.

„Wir hoffen allerdings, dass wir im laufenden Monat die kommissarische in eine reguläre Stelle umwandeln können“, sagt die Sprecherin der Bildungsbehörde, Annette Kemp. Zunächst einmal sei es gelungen, gemeinsam mit dem Personalrat die jetzige Lösung zu finden.

Zum Beginn des Jahres sah die Lage noch ganz anders aus: Als Anfang Februar 2019 auch noch die stellvertretende Leiterin die Oberschule am Leibnizplatz verlassen hatte, wurde zwischenzeitlich sogar der Schulleiter des Gymnasiums Links der Weser mit einigen Stunden seiner Wochenarbeitszeit an den Leibnizplatz abgeordnet. Sonst wäre gar keine zeichnungsberechtigte Person mehr vor Ort gewesen.

Nun sind aber beide Posten wieder besetzt. Zeitgleich mit Karsten Lüpke hat nun auch Jürgen Grotkop-Kötter als stellvertretende Schulleiter am Leibnizplatz in der Neustadt begonnen.

Der Ruf der Schule habe zum Glück nicht unter der zurückliegenden schwierigen personellen Situation gelitten, betont Kemp: „Das Interesse an der und die Anwahlen für die Schule sind weiterhin hoch.“