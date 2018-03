Die Opposition forderte den Rücktritt von Bildungssenatorin Claudia Bogedan. (Sebi Berens)

Die Leitungen der großen Mehrheit von Bremens Grundschulen sprechen sich für Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) aus. In einer gemeinsamen Stellungnahme stellen sich 73 von stadtweit 75 Grundschulleitungen hinter die Ressortchefin, die zuletzt kräftigen Gegenwind zu spüren bekam. Initiiert wurde das Schreiben von Sprechern der Grundschulleitungen, die für verschiedene Bremer Bezirke gewählt werden. Zuvor hatten Oppositionspolitiker von CDU, FDP, Linken und Bürger in Wut der Behördenchefin ein falsches Amtsverständnis und Machtmissbrauch vorgeworfen. FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner forderte sogar Bogedans Rücktritt. Die Kritik schlug Wellen, nachdem Bogedan einer E-Mail Kritik an führenden Behördenmitarbeitern geübt hatte und darin die Verwaltung auch davor gewarnt hatte, Fehler der Behörde könnten dem "politischen Gegner" in die Hände spielen.

Auf die Kritik an der Senatorin reagieren nun die Grundschulleitungen: Die Situation an vielen Grundschulen sei zwar nicht zufriedenstellend, da deutlich mehr Ressourcen gebraucht würden, doch die Schulleitungen hätten die Senatorin als "kompetente und zuverlässige Ansprechpartnerin kennengelernt": "Wir haben die Sicherheit gewonnen, dass die Senatorin sich mit all den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln für die Unterstützung der Grundschulen einsetzt", heißt es in der Stellungnahme.

Grundschulen und ihre Probleme

"Es gibt häufige regelmäßige Treffen mit der Senatorin, zum ersten Mal ist jemand ganz oben an der Spitze der Behörde, der die Grundschulen und ihre Probleme sieht und für Verbesserungen kämpft", sagt Margarethe Cimiotti, Leiterin der Grundschule Osterholz und Sprecherin der Grundschulen im Bremer Osten. In dieser Intensität sei das bei Amtsvorgängern von Bogedan so nicht zu spüren gewesen, sagt Cimiotti. "Es ist jahrzehntelang zu wenig in die Bremer Bildung investiert worden, in nur einer Legislaturperiode kann man das nicht lösen."

Die Verantwortung dafür bei einer einzelnen Person – der Senatorin – zu suchen sei nicht angemessen. "Claudia Bogedan ist für den Fachkräftemangel an Schulen nicht verantwortlich, den gibt es in Bremen genauso wie in Niedersachsen, Hessen und Thüringen." Die massive Kritik an der Senatorin spiegele nicht das wieder, was die Schulleitungen erlebten, sagt Cimiotti. Sie setzt den Vorwürfen von Oppositionspolitikern entgegen, viele Grundschulleitungen wünschten sich personelle Kontinuität an der Spitze der Bildungsbehörde.