Unter anderem um die Wiedereröffnung der Schulmensen ging es in der Fragestunde der Bürgerschaft. (FRANZISKA KRAUFMANN/dpa)

Für 224 Wohnungen in der Anlage Lüssumer Heide sind Anfang dieses Jahres die Miet- und Belegungsbindungen um 20 Jahre verlängert worden. Dafür bewilligte der Bremer Senat 3,36 Millionen Euro beziehungsweise pro Wohnung einen einmaligen Zuschuss von 15.000 Euro. Dies antwortete der Senat am Donnerstag in der Bürgerschaft auf eine Frage der Linksfraktion.

Hochladen von Lehrmaterial kann dauern

Der Abgeordnete Peter Beck (AfD) befragte den Senat zum digitalen Lernen in der Corona-Krise. Laut Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) steht den Lehrkräften mit der Plattform Itslearning seit fünf Jahren eine Lernplattform zur Verfügung. Zudem nähmen derzeit vermehrt Lehrkräfte an Webseminaren des Zentrums für Medien teil. „Alle Schulen sind über einen zentralen Breitbandanschluss (2 mal 3GBit/s) performant mit dem Internet verbunden“, so die Senatorin. Aber ja, das Hochladen von Material dauere manchmal. Es gebe PC-Arbeitsplätze für Lehrer, es würden zahlreiche Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit ergriffen. Beck monierte, dass einige Lehrkräfte zur Kommunikation den Messenger Whatsapp benutzten.

Auf die Frage von Petra Krümpfer (SPD) erläuterte Bogedan, dass Lehrkräfte mit Online-Angeboten, Telefonaten oder persönlich gebrachten Unterlagen sicherstellen, dass Kinder Aufgaben erhalten. Dabei stehe auch im Fokus, Kinder in Not zu identifizieren. Sahhanim Görgü-Philipp wollte für die Grünen-Fraktion wissen, wie der Senat die Essensversorgung für Kita- und Schulkinder in der Corona-Krise plant. Bogedan erklärte, dass Kinder in der Notbetreuung und im Präsenzunterricht Mittagessen erhalten werden. Mitte Mai sollen die Schulmensen ihren Betrieb stufenweise wieder aufnehmen. In Bremerhaven würden Lebensmittelpakete an Kinder mit Anspruch auf Teilhabeleistungen verteilt. In Bremen sei das nicht geplant.