Trotz Pandemie und geschlossener Schulen ist die Schulwahl der angehenden Fünftklässler in Bremen nach Angaben der Bildungsbehörde nach Plan verlaufen. Mehr noch: In diesem Jahr hätten mit 98,1 Prozent sogar besonders viele Kinder einen Platz an einer ihrer drei Wunsch-Schulen erhalten. „Das ist eine Prozentzahl, die wir bisher noch nie erreicht haben“, sagt Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Diesmal gebe es zudem besonders wenige Kinder, die an keiner ihrer drei Wunschschulen einen Platz bekommen hätten. Dies betreffe 70 Kinder (1,9 Prozent). In den Vorjahren haben laut Behörde jeweils mehr als doppelt so viele Kinder den Wunschplatz nicht bekommen, im Schuljahr 2019/20 galt das für 151 Kinder und 2018/19 für 161 Kinder.

Trotz Corona-Krise sei die Schulwahl nach Klasse vier "planmäßig" in der Behörde bearbeitet worden, so Bogedan. „Es ist eine sehr schwierige und belastende Zeit für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und für die Teams in den Schulen", so die Senatorin. "Das ist uns allen sehr bewusst." Das gelte insbesondere für Prüflinge, aber auch für Viertklässler, die im Sommer auf eine weiterführende Schule wechselten.

Zufrieden äußerte sich auch der Bremer Zentralelternbeirat (ZEB): „Dass die Schulwahl trotz Corona-Krise so funktioniert hat, finden wir sehr gut“, sagt ZEB-Sprecher Michael Skibbe. Es habe in diesem Jahr weniger Schulen gegeben, an denen Plätze verlost werden mussten. Natürlich gebe es in jedem Jahr auch Kinder, deren Wünsche nicht erfüllt würden, so Skibbe. „Aber das sind in diesem Jahr offenbar weniger als zuvor.“ Das Anwahl-Verfahren sei unter Mitwirkung des Elternbeirats standardisiert worden: „Wir haben ein faires und äußerst transparentes Verfahren, mathematisch ist das sauber.“

Mehr als 3600 Viertklässler nahmen laut Behörde an der Wahl teil. 89,6 Prozent der Kinder hätten ihren Erstwunsch bekommen. Bogedan zufolge haben sich die Anwahlen gleichmäßiger auf die Schulen verteilt: „Die Akzeptanz der Oberschulen steigt weiter.“ Die Plätze an den wenigen Bremer Gymnasien sind traditionell begehrt, diesmal wählten aber etwas weniger Familien als Erstwunsch ein Gymnasium als in den beiden Vorjahren.