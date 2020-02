Leben gefährlich: Radfahrer werden nicht selten von rechts abbiegenden Lkw übersehen. (Jens Büttner/dpa)

Der Bremer Abwasserentsorger Hansewasser hat seine komplette Lastkraftwagen-Flotte mit Abbiegeassistenten ausgerüstet. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. „Null Vorfälle, null Unfälle“, lautet laut Hansewasser-Sprecher Oliver Ladeur das Sicherheitsmotto. Ziel sei es, die größtmögliche Sicherheit für Mitarbeiter und Öffentlichkeit bei der Arbeit zu gewährleisten und somit Gesundheitsschäden auszuschließen. Dazu gehöre die nun abgeschlossene Nachrüstung der Fahrzeuge: Alle 22 Lastwagen seien nun mit dem System im Einsatz, erklärt Ladeur.

Im Januar 2019 habe Hansewasser den ersten Abbiegeassistenten-Test mit einer Kombination aus Kamera-Monitor-System (KMS) und Sensoren gestartet. Das KMS erweitern den Sichtbereich des Lkw-Fahrers und die Sensoren erkennen insbesondere die schwachen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer. „Die Fahrer waren durchweg positiv überrascht und sahen ein klares Plus an Sicherheit“, so Ladeur. Nach den erfolgreichen Tests startete das seit 1999 privatisierte Unternehmen mit der Nachrüstung.

Bei den städtischen Lkw in Bremen ist das bislang noch nicht der Fall: Nur ein Teil ist mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet. Vor gut einem Jahr hatte der frühere rot-grüne Senat beschlossen, dass die städtische Flotte mit solchen Assistenten ausgerüstet werden soll. Die Bürgerschaft schloss sich im Februar 2019 an, die Nachrüstung läuft laut Verkehrsressort.

Für einen besseren Schutz von Fahrradfahrern vor rechtsabbiegenden Lastwagen hatten der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club und Vertreter der Logistik-Branche am Dienstag einen Forderungskatalog vorgelegt (wir berichteten). In Bremen starb im April 2018 an der Brill-Kreuzung eine Radfahrerin, als ein Lkw sie beim Abbiegen übersah. Der tragische Vorfall setzte eine Debatte in Gang.