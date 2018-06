Anja Stahmann. (Kuhaupt)

Frauen und Kinder sollen besser vor häuslicher Gewalt geschützt werden. Das haben die Ministerinnen der Frauen- und Gleichstellungskonferenz (GFMK) in einem Leitantrag beschlossen. Die zweitägige Konferenz ist am Freitag unter dem Vorsitz von Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) in Bremerhaven zu Ende gegangen. An der Veranstaltung nahm auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) teil. Die Themenpalette der Ministerinnen war breit:



Rechtsanspruch auf Schutz: Die Konferenz forderte den Bund auf, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, bei der Bund, Länder, Kommunen und die Zivilgesellschaft verbindliche Verfahren zum Schutz von Frauen und Kindern verabreden. „Wir brauchen eine Institution, die unabhängig von der Regierung prüft, inwiefern die Maßnahmen ihre Ziele erreichen und ob sie den Bedarfen entsprechen“, sagte Anja Stahmann. Jedes Jahr verlieren laut Sozialbehörde in Deutschland etwa 150 Frauen ihr Leben durch ihren aktuellen oder den früheren Lebenspartner; die Zahl der Mordversuche liege zweimal so hoch. Täglich zeigen demnach 180 Frauen eine Körperverletzung an, die im Kontext einer Partnerschaft entstanden ist. Bremens Frauenbeauftragte Bettina Wilhelm begrüßte die Ergebnisse der Konferenz: „Dass die Finanzierung der Frauenhäuser einem Flickenteppich gleicht, geht jeden Tag zu Lasten der Schutz suchenden Frauen“, sagte sie. Sie forderte zudem einen gesonderten Aktionsplan gegen Gewalt für das Land Bremen: „Wir haben hier ein gut funktionierendes Hilfesystem“, sagte sie. „Es zu ergänzen, wo Defizite sind, ist überfällig.“



Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Die Politikerinnen sprachen unter anderem auch über die Notwendigkeit, familiäre und berufliche Aufgaben besser zu vereinbaren. Nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums forderten sie den Bund auf, klare gesetzliche Regelungen für neue Arbeitsformen wie Telearbeit zu schaffen. „Wir wollen die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Elternschaft, Erwerbsarbeit und Pflegeverantwortung verbessern“, sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD).



Radikalisierung von Frauen: Die extremistisch-salafistische Szene erhält laut GMFK verstärkt Zulauf von Mädchen und Frauen, die bei der Vernetzung, Anwerbung und über die Ideologisierung ihrer Kinder Einfluss ausüben. Deshalb sei es nötig, die Rolle von Frauen in extremistischen Spektren eingehend zu analysieren. Bei Präventions-, Deradikalisierungs- und Ausstiegsmaßnahmen seien diese Frauen in den Blick zu nehmen. Bremen gilt als eine Hochburg für Salafisten. Zuletzt wurden knapp 500 Personen der salafistischen Szene zugeordnet – die Dunkelziffer liegt laut Innenbehörde höher. Etwa zehn Prozent davon sind weiblich.



Arbeitsmarktintegration: Etwa ein Drittel der nach Deutschland Geflüchteten ist nach GFMK-Angaben weiblich. Frauen würden bisher jedoch weniger von Integrationsmaßnahmen wie Sprachkursen und Beratungsangeboten profitieren. Auf Initiative des Landes Bremen bittet die GFMK die Bundesregierung, finanzielle Mittel für niedrigschwellige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die Frauen gut erreichen. Die Angebote sollen unter anderem Kinderbetreuung beinhalten.



Schlankheitswahn in der Mode: Die GFMK bittet die Bundesregierung in einem weiteren Beschluss, den Erfolg gesetzlicher Regelungen zu prüfen, wonach sich Model-Agenturen unter anderem vor Fotoshootings oder Mode.Shows eine ärztliche Bescheinigung vorlegen lassen müssen. Darin muss bestätigt sein, dass ein Model vollständig gesund und nicht unterernährt ist. Solche Regelungen gebe es bereits in Frankreich und in Israel.