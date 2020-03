Man kann sie auch drucken: Gesichtsschutzmasken, die in der Corona-Krise massenhaft benötigt werden. In Zusammenarbeit mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) haben die Bremer Christdemokraten eine Initiative gestartet. CDU-Bürgerschaftsmitglied Christoph Weiss nutzt den Großdrucker seines Unternehmens Bego Medical, um pro Woche einige hundert der Masken auszudrucken. Die sollen dann über die KZV als Spenden an Praxen übergeben werden.

Produktionsleiterin Anke Renken zeigt eine Maske aus mehreren Kunststoffteilen und die Schutzfolie. „Das sind keine medizinisch zertifizierten Artikel“, sagt Bego-Chef Weiss, aber sie böten Ärzten, Helfern oder Laboranten Schutz. Ein wichtiger Punkt sei zudem das Wissen zur Herstellung: Da Bego deutschlandweit gut 900 Geräte für gedruckten Zahnersatz verkauft habe, könne prinzipiell jetzt jeder Kunde Masken drucken – zumindest für den Eigenbedarf.

Weiss betont als ehemaliger Präses der Handelskammer, dass Bremen geradezu eine 3D-Druck-Hochburg sei: Gut 20 Unternehmen befassten sich damit.