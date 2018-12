Zimmerbrand in Bremer Mehrfamilienhaus

Schwachhausen: Feuerwehr rettet zwei Personen über Drehleiter

In der Nacht zu Montag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Bremen-Schwachhausen einen Zimmerbrand gegeben. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung.