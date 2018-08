Auf einen Rastplatz an der A1 bei Bremen-Arsten konnte die Schwanenfamilie gerettet werden. (Polizei Bremen)

Die Autobahn 1 auf Höhe Bremen-Arsten musste am Dienstagmorgen in beide Richtungen für 25 Minuten gesperrt werden. Grund dafür war eine Schwanenfamilie, berichtet die Polizei Bremen.

Die Schwäne liefen gegen sieben Uhr am Rastplatz "Krummhörens Kuhlen" in Fahrtrichtung Hamburg auf die Autobahn. Beim Eintreffen der Polizei standen sie bereits auf dem linken Fahrstreifen im Bereich einer Baustelle. Den Beamten gelang es, die Tiere auf den Rastplatz zu bringen. Schließlich ging es für die verirrte Familie weiter in Richtung "Silbersee". (gem)