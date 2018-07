Zur Veranschaulichung, warum die Zahl unbesetzter Lehrerstellen deutlich geringer ist, als der in Schule erlebte Mangel an Lehrkräften, hatte ich neulich in einem Interview auf den hohen Anteil an schwangeren Lehrkräften hingewiesen. Diese besetzen zwar formal eine Stelle, fehlen aber in der Arbeit vor Ort. Derzeit befinden sich in der Stadt Bremen 62 Lehrerinnen schwangerschaftsbedingt nicht an ihrem Arbeitsplatz. Die Schutzrechte von Schwangeren sind ein hohes Gut. In Deutschland gilt eines der modernsten Systeme in Europa. Der Mutterschutz sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt garantiert Schutzräume und besondere Schutzrechte, um vor Tätigkeiten zu schützen, die schädlich für Mutter oder Kind sein könnten. Und das ist gut so.

Wer bei Google Lehrerin und Schwangerschaft eingibt, landet schnell beim Thema Beschäftigungsverbot. Die Arbeit mit Kindern steht unter dem generellen Verdacht, gefährlich für die werdende Mutter und das ungeborene Leben zu sein, da die Gefahr der Ansteckung mit Kinderkrankheiten permanent gegeben ist. Dass man als Schwangere alles tut, damit es dem eigenen Kind gut geht und sich daher nicht absichtlich Gefährdungen aussetzt, ist das Natürlichste der Welt. Aber ist für Schwangere das normale Leben und Arbeiten wirklich so gefährlich, wie einem die vielen Threads zum Thema „Was man in der Schwangerschaft alle beachten muss“ Glauben machen? Hier fehlt es meines Erachtens dringend an Aufklärung für die Schwangeren, aber auch die involvierten Schulleitungen, die Sorgen und Ängste nehmen können.

Als Feministinnen haben wir uns immer dafür stark gemacht, dass die hart erkämpften Schutzrechte nicht dazu führen, dass Frauen ausgegrenzt werden. Keine soll durch eine Schwangerschaft berufliche Nachteile erfahren. Die Wissenschaft zeigt, dass das berufliche Kürzertreten von Frauen aufgrund von Kindern sich noch immer schädlich auf zukünftige Verdienst- und Karrieremöglichkeiten auswirkt. Im Schuldienst ist das anders. In Zeiten des Fachkräftemangels vermissen wir einerseits jede Kraft in Mutterschutz und Elternzeit schmerzlich. Andererseits wollen wir als familienfreundlicher Arbeitgeber attraktiv sein für Menschen, die sich nicht zwischen Beruf und Familie entscheiden wollen. Hier wird es zukünftig stärker darum gehen müssen, Schulen dabei zu unterstützen, zusätzliche Maßnahmen umzusetzen, um die Vereinbarkeit zu verbessern und Beschäftigten eine schnelle Rückkehr an den Arbeitsplatz zu ermöglichen. Derzeit finden dazu erste Modellversuche statt.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist seit 2015 Senatorin für Kinder und Bildung in Bremen. Zuvor war sie Referentin an einem gewerkschaftsnahen Institut in Bonn. Die 43-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder.