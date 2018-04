November 2017: Werbeverbot für Abtreibungen gerät in Kritik Zunehmend werden Forderungen laut, dass der Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs abgeschafft wird. Der verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Eine Gießener Ärztin war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage informierte, Abbrüche durchzuführen. SPD, Linke, Grüne und FDP möchten den Paragrafen daher schnellstmöglich abschaffen. Die Union hält daran fest. Es ist aufgrund der Mehrheiten davon auszugehen, dass der Paragraph bald gekippt wird. (dpa)

Die Bürgerschafts-Fraktion der Linken fordert in einem Antrag, bei der Diskussion um den Paragraf 2019a dem Beispiel Hamburgs zu folgen. Dort werden auf der Internetseite des Gesundheitsamtes in einer Liste Kliniken und Praxen aufgeführt, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Die Fraktion fordert die Bürgerschaft auf, diese Regelung auch in Bremen umzusetzen.

„Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch umfasst auch das Recht der Frauen, sich darüber zu informieren, wo der Eingriff überhaupt durchgeführt wird", so die Bürgerschaftsabgeordnete Claudia Bernhard am Freitag in einer offiziellen Mitteilung. Zu dem Antrag haben die Linken außerdem eine Große Anfrage an den Senat gestellt, in der es in elf Fragen um die aktuelle Situation zum Thema Schwangerschaftsabbruch in Bremen geht. Wegen des Umfang der Großen Anfrage könne es allerdings bis Mai oder sogar bis nach der Sommerpause dauern, bis das Thema in der Bürgerschaft diskutiert wird, sagte ein Sprecher der Bürgerschaft.

Relikt aus der NS-Zeit

Die Linken-Abgeordnete Bernhard erklärte, dass der Paragraf 219a im Jahr 1933 erlassen wurde und damit ein Relikt der NS-Zeit sei. Er sei damit anachronistisch und stehe für den Versuch, den Schwangerschaftsabbruch wieder zu einem Tabu zu machen. "Wir möchten, dass das Land Bremen genau wie Hamburg hier Farbe bekennt und über konkrete Adressen informiert. Wir dürfen nicht tatenlos einer Entwicklung zusehen, die versucht, Frauenrechte um Jahrzehnte zurückzuwerfen", sagte Bernhard.

Der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verbietet es Ärzten, öffentlich auf die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen hinzuweisen; es gilt ein sogenanntes Werbeverbot. Die Abschaffung des Paragrafen ist seit einigen Wochen auch Thema im Bundestag. Die Bundestags-Fraktionen von SPD, Grünen und Linken haben dazu Anträge gestellt.