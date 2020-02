Wollen auf Rassismus aufmerksam machen: Patience Amankwah (von links), Maciré Bakayoko und Yezenia León Mezu. (Christina Kuhaupt)

Der Monat Februar soll ganz im Zeichen Schwarzer Menschen und ihrer Geschichten, Erfahrungen, Heldinnen und Helden stehen. Die Bremer Vereinigung Schwarzer Studierender, die Black Student Union (BSU), hat den „Black OurStory Month“ organisiert. Zu Deutsch: Monat unserer Schwarzen Geschichte.

„Uns geht es darum, Wissen zu teilen über Schwarze Geschichte“, erklärt Yezenia León Mezu. Die Theologie-Studentin hat es satt, dass sie in Seminaren an der Universität, in denen es um Postkolonialismus gehen soll, nur Texte weißer Autorinnen und Autoren lesen soll. „Ich hatte das Privileg, hier in Deutschland zur Schule zu gehen, habe Geschichte und Politik im Abi belegt und es wurde nie über Kolonialgeschichte gesprochen und die Verantwortung, die Europa und Deutschland bis heute noch haben“, kritisiert die 31-Jährige.

Im „Black OurStory Month“ sollen Schwarze Menschen im Mittelpunkt stehen. Ihre Perspektiven, ihre Erfahrungen, ihr Wissen. Bei Lesungen, Workshops und einer Party soll das gewürdigt werden. Einige Workshops richten sich ausschließlich an Schwarze Menschen, etwa ein sogenannter Ermächtigungsworkshop, bei dem Teilnehmende über ihre Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen berichten können. In einem anderen Workshop geht es um mentale Gesundheit, die als Akt des Widerstands verstanden wird. „Wenn wir die Veranstaltung öffnen, ist es kein geschützter Raum“, erklärt Patience Amankwah, Studentin der Germanistik und Anglistik.

Der „Black OurStory Month“ startet mit einer Poesie-Nacht (Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr) und einer Party am Tag danach (22 Uhr, beides Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112/116). Es folgt ein Vortrag über Schwarze Perspektiven auf den Klimawandel (25. Februar, 18.30 Uhr, Noon, Goetheplatz 1-3). Die Veranstaltungen sind für Schwarze Menschen kostenfrei, alle anderen werden um eine Spende gebeten. Aber reproduziert das nicht Stereotype? „Das heißt nicht, dass Schwarze Menschen nicht spenden können“, sagt León Mezu. Niemand werde zur Spende gezwungen.

In anderen Städten wird der Monat Schwarzer Geschichte schon länger gefeiert. 1926 wurde der „Black History Month“ (Monat Schwarzer Geschichte) in den USA erfunden. In Bremen soll der Name „Black OurStory Month“ verdeutlichen, dass Geschichtsschreibung nicht nur von Menschen weißer Hautfarbe, sondern auch von Männern dominiert ist – „His“ ist im Englischen das männliche Pronomen. Die Veranstaltungsreihe soll auch Schwarze Menschen abbilden, die sich weder als männlich noch als weiblich definieren oder aufgrund ihrer Identität mehrfach Diskriminierung erleben, sagt León Mezu.

„Politische Gruppe“

„Wir sind eine politische Gruppe“, sagt Maciré Bakayoko, die 2017 die „Black Student Union“ mitgegründet hat. Etwa 15 Schwarze Menschen treffen sich dabei regelmäßig, nicht alle seien Studierende. „Dass wir politisch sind, betonte ich deshalb, weil Auseinandersetzungen mit Unterdrückungsstrukturen oftmals nicht über Erfahrungsaustausch hinausgehen.“ Die BSU will dagegen nicht darin feststecken, dass alle nur allein erzählen, was ihnen letztens in der Straßenbahn oder auf dem Amt widerfahren ist.

Viel mehr hat die „Black Student Union“ den Anspruch, Hintergründe aufzuarbeiten. „Bevor wir darüber nachdenken können, was wir gegen Unterdrückung tun, müssen wir die Vergangenheit verstehen und wie sie die Gegenwart formt“, sagt Bakayoko. Dazu treffen sie sich, lesen gemeinsam Texte, diskutieren. „Das Wissen ist ein Werkzeug für uns“, erläutert León Mezu. „Bestimmte Muster wiederholen sich schließlich.“ Das Wissen sei Selbstermächtigung, findet Patience Amankwah. „Es war für mich ein krasser Aha-Moment, als ich über den Schwarzen Teil der deutschen Geschichte gelesen habe, von dem ich nie in der Schule gehört hatte.“ Als Beispiel nennt sie das Buch „Farbe bekennen“, das von afro-deutschen Frauen handelt.

Was halten die drei jungen Frauen von Bremens Image als toleranter, weltoffener Stadt? „Bremen nutzt das immer für sich, dass es so weltoffen ist“, sagt Bakayoko. Aber die Weltoffenheit sei begründet in Bremens Geschichte als Hafenstadt, die eine große Bedeutung für den Kolonialismus gehabt habe. „Wir wollen keine Toleranz oder Akzeptanz, sondern Anerkennung“, stellt Amankwah klar.

Zur Sache

„Black OurStory Month“

Das vollständige Programm findet sich auf der Facebook-Seite der „Black Student Union“ Bremen. Teils sind Anmeldungen notwendig, einige Veranstaltungen werden auf Deutsch und Englisch abgehalten, in der Regel besteht eine Möglichkeit zur Übersetzung, der Zugang mit einem Rollstuhl ist bei der Mehrheit der Veranstaltungen möglich.