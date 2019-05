Durchgang versperrt: Die Aktivisten von Extinction Rebellion liegen in der Lloyd-Passage. "Deine Schritte sind verstummt, doch die Spuren deines Lebens bleiben", steht auf dem vorderen Plakat. (Lisa Boekhoff)

Im Mittelgang der Lloyd-Passage gibt es in diesem Moment kein Durchkommen: Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion in Bremen liegen dort am Dienstag wie leblos auf dem Boden. In den Händen halten die etwa 20 Menschen Protestplakate – teils in Grabsteinform. „Vier Jahren nach der Biene sterben wir“ steht auf dem einen. „Warum?“ fragt daneben ein Plakat mit einem Kreuz in der Mitte. Darauf zu lesen sind unter anderem die Worte „ausgerottet“, „überfischt“ und „abgeholzt“.

Auf einem Flyer ist der Hintergrund des etwas makaberen Auftritts mitten in der Bremer Einkaufsmeile zu lesen. „Um die Klimakatastrophe abzuwenden, reichen persönliche Konsumveränderungen nicht aus – aber unsere Regierungen verharren in verantwortungsloser Untätigkeit.“ Es sei Zeit für „massenhaften, friedlichen zivilen Ungehorsam“, um ein Handeln zu erzwingen. Und weiter: „Wir rufen auf: zur internationalen, gewaltfreien Rebellion für das (Über-)leben!“

Im April gab es in Berlin auf dem Gendarmenmarkt bereits eine ähnliche Aktion: Anhänger von Extinction Rebellion stellten sich damals ebenfalls tot, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. In der Hauptstadt blockierten die Aktivisten zuvor auch schon eine Brücke für mehrere Stunden.

Kritik am Wahlkampf

Die Klimaprotestbewegung „Extinction Rebellion“ (Rebellion gegen das Aussterben) kommt aus Großbritannien. Nach Angaben der Bewegung ist sie bereits in mehr als 40 Ländern aktiv.

Die Gruppe in Bremen kritisierte Anfang Mai auf Twitter, dass die Klimakrise im Bremer Wahlkampf keine Rolle spiele. Der Zeitpunkt der Aktion in der Passage kurz vor der Bürgerschaftswahl an diesem Sonntag dürfte damit kein Zufall gewesen sein.