Auf der Suche nach den drei Männern, die den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz in der Nähe des Theater am Goetheplatz niedergeschlagen haben, setzt die Bremer Polizei jetzt auf Unterstützung der Polizeidirektion Lüneburg. (Christina Kuhaupt)

Auf der Suche nach den drei Männern, die den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz in der Nähe des Theater am Goetheplatz niedergeschlagen haben, setzt die Bremer Polizei jetzt auf Unterstützung der Polizeidirektion Lüneburg. Ein Hannoverscher Schweißhund aus deren Hundestaffel nahm am Donnerstag am Tatort die Spur der Täter auf. Zudem geht die Polizei laut Staatsanwaltschaft mehr als 200 Hinweisen aus der Bevölkerung nach, die seit der Tat am 7. Januar eingegangen sind.